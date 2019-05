Crónica 29-05-2019

Chile y los nuevos transportes sustentables: ¿Por qué no avanzar hacia lo solar?

Dando a conocer la tecnología Raspberry Pi 3, se presentó en la sede de la ENAC el Apolo IV, última versión del auto solar creado por estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, con el apoyo de Allied Electronics & Automation.



El calentamiento global y el cuidado del medio ambiente se han convertido en uno de los tópicos más recurrentes del último tiempo, trasladándose a las empresas de todos los rubros, incluyendo el transporte.



Es así como la movilidad eléctrica se está instalando con cada vez más fuerza en nuestro país. Ya lo veíamos hace poco, con el arribo de los buses eléctricos a la flota del renombrado sistema de transporte público, Red.



Pero no solamente la electromovilidad está haciendo más sustentable la manera de desplazarse en Chile. Los autos solares podrían ser una promesa, esto, porque recientemente el auto solar chileno creado por un grupo de estudiantes de Ingeniería Eléctrica, pertenecientes al Equipo Solar de la Universidad de Santiago de Chile (ESUS), del Apolo IV está captando la atención. Participó en la 5ta versión de la Carrera Solar Atacama 2018 y hasta ahora es el más moderno en su tipo en el país.



Entre los muchos beneficios de este vehículo se encuentra su chasis, fuselaje y ruedas de fibra de carbono, estructura monocasco, menor consumo energético, reducción de hasta un 30% en su peso y mayor velocidad. Además, puede alcanzar hasta los 110 km/h.



Como si fuera poco, este modelo incluye la tecnología Raspberry pi 3, artefacto que es capaz de proporcionar funciones al automóvil, como la recepción y procesamiento de datos, desarrollo de interfaz gráfica para el conductor, y detección de fallas o conexión VNC.



A pesar de todas estas ventajas, la tecnología en cuanto a transporte sustentable sigue avanzando hacia el ámbito de lo eléctrico, pero ¿por qué no hacerlo hacia lo solar?



Miras al futuro

“Cuando los creadores, tanto de la USACH como de Wisely, se nos acercaron y vimos su potencial, quisimos trabajar junto con ellos. Para nosotros, esto no es un negocio, aportamos porque creemos en lo que hacen y pensamos que sus creaciones son un aporte para la sociedad y el país”, explicó Yéssika Alburquenque, gerenta general de Allied Electronics & Automation, empresa que colaboró con el Raspberry Pi 3 y otros artefactos necesarios para la creación del vehículo.



Por su parte, Matías Varas, gerente de Wisely, manifestó la importancia de que Chile entienda que “las capacidades o la materia prima para poder realizar este tipo de proyectos están acá. Los chilenos los podemos crear. Proyectos como el auto solar y todo lo que tenga que ver con tecnología son de gran utilidad para el país”.



“El país podría desarrollar este tipo de tecnologías, pero falta apoyo de las empresas. Las demás organizaciones deberían seguir el ejemplo de Allied, quienes nos han aportado con todos sus productos de manera gratuita y con la Raspberry, que nos ha entregado beneficios como el tamaño reducido, potencial de procesamiento, y bajo consumo”, apuntó Cristóbal Garcés, parte de ESUS, durante la charla ´Introducción y usos de Rapsberry Pi 3´, realizada en la ENAC.