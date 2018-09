Social 01-09-2018

ChileAtiende ayuda a difundir Sistema de Admisión Escolar

Hasta el 28 de septiembre de 2018 la red de atención ChileAtiende orientará sobre el nuevo Sistema de Admisión Escolar.



El Sistema de Admisión Escolar (SAE) permite postular a los alumnos y alumnas a los establecimientos municipales, particulares subvencionados y de administración delegada del país. Funcionará por medio de la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl, que se habilitará en los próximos días, y su principal objetivo es facilitar la vida de los padres y apoderados a la hora de buscar un colegio para sus hijos, ofreciéndoles una herramienta más rápida y segura para hacer el trámite vía internet.



Se comenzó a implementar el año 2016 en la región de Magallanes; continuó el 2017 con las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos; este año se suman las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén; y finalmente el año 2019 entrará en régimen la Región Metropolitana.



El Ministerio de Educación y el Instituto de Previsión Social, a través de su red de atención ChileAtiende, se han unido para ayudar a difundir el nuevo Sistema de Admisión Escolar.



En caso de dudas, las personas pueden contactarse al 600 600 2626 (Mineduc), al Call Center 101 (ChileAtiende), o consultar en las redes sociales de ChileAtiende.







DETALLES DEL PROCESO



¿Quiénes deben postular?



Las familias que van a ingresar por primera vez al sistema educativo o que quieran cambiar a sus hijos de colegio.



¿En qué fecha comienza la postulación y para qué niveles se postula?



Para las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y Magallanes, las inscripciones estarán disponibles entre el 30 de agosto y 28 de septiembre. En estas regiones postulan las familias que desean que sus hijos asistan, por primera vez, a un establecimiento Municipal o Particular Subvencionado o que, estando matriculado en un establecimiento subvencionado por el Estado, deseen cambiarlo a otro colegio público o Particular Subvencionado.



Por su parte, las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén, podrán postular entre el 6 y 28 de septiembre. En estas regiones se inscribirán las familias con hijos que deban asistir sólo a los niveles de pre-kínder, kínder, 1º y 7º básico, y 1º medio.



¿Cómo se postula?



Por Internet, a través del sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl, que se habilitará en los próximos días. Hay que registrarse como apoderado (tener cédula de identidad vigente) e ingresar los datos del postulante.



En la plataforma encontrará un buscador de colegios. Cada establecimiento cuenta con una ficha de información sobre su Proyecto Educativo, los programas y actividades extracurriculares que ofrece, los resultados que obtuvo en el SIMCE, su infraestructura, y muchos más datos para que postule bien informado.



Luego, agregue a su lista de postulación todos los establecimientos que le interesen, ordénelos según su preferencia, colocando en primer lugar el colegio donde más le gustaría que su hijo sea admitido; en segundo lugar, el que sigue en sus preferencias y así sucesivamente hasta ordenarlos todos. Finalmente, y lo más importante, envíe su postulación.



¿Qué hacer si es extranjero y no tiene RUN nacional para postular a su hijo?



Las personas extranjeras que no tengan RUN deben acudir a cualquier Oficina de Ayuda del Ministerio de Educación (Mineduc), en donde les orientarán sobre el trámite que deben realizar para inscribir a sus hijos.



¿Cuándo se entregarán los resultados de las postulaciones?



Entre el 19 y 23 de noviembre se publicarán los resultados a las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar.



Las familias deberán ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl con su RUN y contraseña para conocer los resultados, y aceptar o rechazar el cupo asignado.



¿Qué hacer si no alcanzó a inscribir a su hijo o si rechazó el cupo que se le designó?



Para aquellas personas que no postularon en la primera etapa o que rechazaron el cupo que se les adjudicó, tendrán plazo entre el 3 y 7 de diciembre para postular a sus hijos a los colegios que cuenten con vacantes disponibles.



¿Cuándo se inicia el período de matrículas?



Desde el 17 y hasta el 21 de diciembre, los apoderados podrán dirigirse al establecimiento donde fue admitido el estudiante para realizar el trámite de matrícula. Es importante señalar que si no matricula a su hijo o hija dentro de los plazos estipulados para ello, se entenderá que usted desiste del cupo en el colegio donde fue aceptado.



¿Quiénes NO deben postular?



Las familias que deseen que sus hijos continúen en el mismo colegio en donde están matriculados o aquellas que decidan cambiarlos a un establecimiento Particular Pagado.



Tampoco deben postular quienes vayan a ingresar a una Escuela de Párvulos, jardín infantil Junji o Integra, establecimientos de Educación Especial o de Adultos.