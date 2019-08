Social 13-08-2019

ChileAtiende recuerda a las familias maulinas que deben cobrar su Aporte Familiar 2019 a tiempo

La red de atención ChileAtiende del IPS está llamando a quienes aún no han cobrado el beneficio a que lo hagan antes de que concluya el plazo. A nivel nacional faltan cerca de 23 mil familias, de ellas mil 520 pertenecen a la Región del Maule.



A nivel nacional, faltan 22.687 familias que cobren su Aporte Familiar, estas personas tienen el pago emitido pero no se han acercado a retirarlo. Hoy, ChileAtiende hace un llamado especialmente a ellos para consulten su lugar de pago en www.aportefamiliar.cl y acudan cuanto antes a buscar su beneficio.



En la Región del Maule, restan 1.520 familias por cobrar. Ellas forman parte del total nacional, de quienes continúan sin hacer efectivo su beneficio y entre las que existen 2.869 personas que tienen Cuenta RUT. A ellas se les ha depositado el Aporte Familiar en esas cuentas a partir del 10 de julio. Las restantes con cobro pendiente de su beneficio, serán contactadas por diferentes medios para que alcancen a retirar su Aporte.



Como institución a cargo de los beneficios de protección social que entrega el Estado siempre estamos preocupados y nos anticipamos para informar a tiempo a las personas, y así no pierdan los beneficios a los que tienen derecho.

AVANCE DE PAGOS DEL APORTE FAMILIAR

A la fecha y a nivel nacional, el Aporte Familiar Permanente 2019 (ex Bono Marzo) ya ha sido cobrado por 1.540.191 familias de menores ingresos, las que en conjunto han recibido más de 3 millones de Aportes Familiares. Estas personas corresponden a todas las nóminas de beneficiarios que han sido publicadas desde febrero a la fecha.



Hasta ahora, el Estado ha desembolsado más de 142 mil millones de pesos en la entrega de esta ayuda estatal.



En los meses sucesivos, esta cifra irá en aumento producto de las familias que recibirán el beneficio en la medida que regularizan la situación de sus cargas familiares, dentro de los plazos permitidos para ello. Con esto, en el mediano plazo se espera alcanzar 1 millón 600 mil familias que se proyectó beneficiar inicialmente.



Este año 2019 el valor del Aporte Familiar Permanente es de $46.374 por carga o familia, dependiendo de cada caso.