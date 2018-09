Crónica 14-09-2018

Chilenos celebrarán en masa fiestas patrias, pero no conocen las tradiciones nacionales



Una encuesta encargada por la Caja de Compensación Los Héroes arrojó como resultado que el 82% de los chilenos declara que celebrará las Fiestas Patrias de alguna manera, mientras que sólo un 15% asegura que no festejará durante ese fin de semana largo.



Aun cuando estas cifras pueden ser esperables, lo que llamó la atención de los resultados fue el poco apego y conocimiento a las tradiciones nacionales que suelen acompañar esta celebración. “Sólo un 4% de los chilenos afirma que asistirá a un fonda o ramada durante el fin de semana de Fiestas Patrias, porcentaje levemente mayor al que asegura que viajará fuera de Chile en esas fechas”, explica Germán Lafrentz, gerente de Asuntos Corporativos de la Caja de Compensación Los Héroes.



Estas cifras se condicen con el alto porcentaje de chilenos que celebrará en sus casas con amigos o familiares. “Somos un país en el que nos gusta festejar con nuestro círculo cercano, privilegiando el encuentro con familiares o amigos que no vemos habitualmente. Lo que ocurre es que mucha veces estas actividades carecen de tradiciones como son escuchar música folclórica, bailar cueca o participar de juego típicos”, asegura Lafrentz.



Lo anterior queda en evidencia en las respuestas de los chilenos. Sólo el 54% de los chilenos tiene claridad con lo que se celebra el 18 de septiembre y 3 de cada 10 chilenos no baila cueca. “Si vemos el dominio de los juegos tradicionales, como son el volantín, rayuela, trompo o emboque, las cifras son bajísimas. Por ejemplo, apenas poco más de la mitad de los chilenos sabe jugar rayuela y 4 de cada 10 chilenos no domina el trompo”.