Nacional 14-12-2018

Chilenos están más conscientes de sus datos personales pero "tiran un poco la esponja" a la hora de cuidarlos

Un estudio enfocado en los hábitos y percepciones de los usuarios reveló que, a pesar de estar conscientes de las vulnerabilidades que han sufrido instituciones, las personas no están tomando las medidas necesarias. Por ejemplo, dos quintos de los encuestados utilizaban contraseñas tipo 123456.

Pareciera que los ataques cibernéticos que han afectado a las grandes empresas han repercutido en el inconsciente de chilenos y chilenas, que según el último estudio de TrenDigital UC y MediaInteractive, saben cuán importantes son sus datos personales. Sin embargo, no todos realizan las mejores prácticas al momento de mantenerlos seguros y resguardados.



Así lo confirma el informe “Hábitos y percepciones en ciberseguridad y privacidad de datos” publicado esta jornada, en el que se entrevistó a 1.120 personas con acceso a internet a lo largo de Chile y que arrojó que al 46,1% le importa mucho más perder sus datos personales, que su billetera, teléfono o las llaves de la casa. Sin embargo, el 39,1% dijo utilizar en sus contraseñas información personal — como el nombre o la fecha de nacimiento — porque es más fácil recordar. “Hay una paradoja”, asegura a Emol el académico de la Facultad de Comunicaciones UC y uno de los responsables del estudio, Daniel Halpern. “Todo el mundo entiende lo complejo y duro que es esto. Ven los ataques a las empresas, se sienten vulnerables, pero tiran la esponja porque creen que no les van a pasar”. En esta línea, en cuanto a la construcción de las contraseñas que protegen las distintas cuentas de los usuarios, un 63,6% afirmó utilizar las mismas o muy similares. Otros, un 14,8%, respondió que manejaban patrones de teclado y números en secuencia como 1234. De la muestra que participó del estudio, en el que más de la mitad pertenecía a la Región Metropolitana, un 21,6% de los encuestados dijo haber sido víctimas de algún ciberataque. ¿Quien es el responsable? Una segunda dimensión de este informe se enfocó en la percepción de los colaboradores sobre las medidas de seguridad digital aplicadas en las organizaciones, que dejó entrever la falta de acción que las personas dicen ver en sus trabajo con respecto a los potenciales ataques. En específico, sólo un 47% declaró que la empresa para la cual trabaja había hecho algo al respecto en el último año.