Nacional 23-06-2019

Chillán: Vendedores ambulantes podrán instalarse en la periferia de Persa San Rafael

Tras días de incertidumbre, los vendedores ambulantes que se instalan en la periferia del Persa San Rafael de Chillán fueron autorizados a ejercer su trabajo, al menos temporalmente, luego del impedimento sufrido por acción de la fuerza pública el pasado fin de semana.

Se trata de tres agrupaciones con más de 500 vendedores ambulantes, sin contar quienes lo hacen por cuenta propia, los que el lunes llevaron su malestar ante el Consejo Municipal de Chillán y a la Intendencia de Ñuble.

El intendente Martin Arrau señaló que junto al municipio "se acordó autorizar a los vendedores ambulantes para que puedan seguir instalándose en las calles, mientras se llega a una solución definitiva que permita cambiar la cara del sector".

"La idea es buscar soluciones para los vecinos que manifiestan su disconformidad y la gente que ejerce el comercio en las calles, pero también dar solución a los problemas de orden y seguridad que ocurren en el sector", argumentó.

Persisten las críticas

La dirigente de los vendedores ambulantes, Graciela Cuitiño, se mostró conforme con la decisión y esperanzada en una solución definitiva. "Nuestro único interés es trabajar, no hacer polémica, y el pasado fin de semana lo demostramos, porque no hubo incidentes ni enfrentamientos con Carabineros, pero sí nos sentimos pasados a llevar", indicó.

En tanto, el dirigente Rubén Sandoval manifestó que aún existe molestia con el intendente Arrau, ya que "sus declaraciones son gratuitas e injuriosas contra nosotros, porque no somos delincuentes, y lo único que buscamos cada fin de semana es trabajar para llevar el sustento a nuestros hogares".