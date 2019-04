Nacional 11-04-2019

Chiloé: Vecinos cortaron Ruta 5 Sur exigiendo cierre de vertedero en Chonchi

Vecinos de la comuna de Chonchi, en la isla grande de Chiloé, cortaron este miércoles la Ruta 5 Sur exigiendo el cierre del vertedero industrial ubicado en la localidad de Dicham, que no cuenta con permisos municipales.

Cerca de 100 personas llegaron hasta la rotonda Huitauque, cortando la carretera e impidiendo el paso de buses y vehículos, mientras esperan que cerca de las 15:00 horas se dé a conocer la decisión que tomará desde la Gobernación ante este conflicto, que comenzó el mes pasado.

El municipio de Chonchi decidió cerrar el vertedero industrial, luego de las denuncias recibidas contra la instalación, que recibe la basura domiciliaria de Ancud; origen del conflicto ambiental en la Provincia de Chiloé.

Bloqueo "definitivo" al acceso

La comunidad movilizada informó que radicalizará la protesta si no hay una solución: "Vamos a permanecer acá, porque esta paralización es indefinida. También quisimos contar que en este momento se va proceder al corte definitivo de la entrada al vertedero, al camino que conduce ahí", explicó el vocero de la comunidad, Marcos Maite.

En tanto, el alcalde de Chonchi, Fernando Oyarzún, admitió que ésta es "una situación que tal vez se ha minimizado" y, "lamentablemente, se está tomando una determinación que no da para más".

De momento, la Municipalidad de Ancud pidió a sus vecinos que no saquen la basura a la calle.