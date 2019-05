Opinión 02-05-2019

Chispas de recuerdos

¡¡El otro día cuando cayó esa leve llovizna, aparecieron abrigos, chaquetas, guateros y estufas de un paraguazo!! Que tarde tan fría! Por más que uno se calce medias y zapatos gruesos, ya el invierno se ha montado en las manillas del reloj y se queda todo el día. Menos mal que las medias no son demasiado finas, pero igualmente a veces se les va un punto, pero ahí en el Mercado Municipal de Linares hay una señora que las repara. Tiene una herramienta muy extraña… es un huevo de madera en que monta la parte dañada y con una delicadeza infinita, va tomando los puntos idos con una aguja, ¡¡después ni se nota!! Eso sí es tener paciencia.

Creo que una de las principales razones para que se corran los puntos son las chispas de los braseros. Y en nuestro pueblo con olor a ciudad había un maestro, vivía allá en Arturo Prat cerca de la esquina mocha, fabricaba tachos y braseros, unos cuadrados chiquitos y otros más grandes con una parrilla triangular en donde se pone una tetera. Pero también los he visto con tapa decorada con perforaciones y dibujos. Cuando las brasas están muy encendidas, se les espolvorea un poco de azúcar para que huelan lindo… aunque también le tiran sal para hacer caer las brujas. El carbón que se continúa usando para fines varios, se compraba por decálitro, una medida volumétrica que equivale a diez litros. Este envase de madera era usado por los carboneros en sus carretas tiradas por bueyes que andaban a paso lento por las calles que también compartían con carretelas tiradas por caballos, que llevaban un farolito con un cabo de vela. Servían para transporte humano, pues tenían una banquita y sillas de mimbre; para traslado de animales de corral, ¡¡¡con una baranda y también para comercializar frutas y verduras y… la lecheeeeee!!! Incomparable carretón que orgulloso lucía pintado el nombre del lugar desde donde provenía el blanco alimento. “Los Batros” es el ultimo carretón que recuerdo.

Mi mamá hacía manjar -con una proporción de 3 tazas de leche por una de azúcar- que revolvía y revolvía con una cuchara de palo, en una olla de cobre que le compraron a unos gitanos. Hace un manjar sensacional!! Y para que no se le corte, les cuento que le pone una cucharada de bicarbonato… hay tanto que recordar que les invito a hacer ese ejercicio.

Crezcamos inmensos, con tecnología y modernidad. Pero no olvidemos. La memoria es frágil y veleidosa. Y a veces hace mezclar pasado y presente en un instante....





(María de la Luz Reyes Parada)