Nacional 30-05-2018

Chofer del ministro Moreno repele intento de asalto y robo de auto en La Florida

El conductor del secretario de Estado fue interceptado por un grupo de delincuentes armados. Escapó del lugar chocando el vehículo de éstos y arrollando a uno de los sujetos.

A primera hora de esta mañana, un grupo de individuos intentó asaltar al chofer del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en la comuna de La Florida, mientras se dirigía a buscar al secretario de Estado a su domicilio. El conductor se trasladaba hasta la casa del ministro para llevarlo a una actividad oficial de la cartera, cuando fue interceptado por sujetos armados que viajaban en un vehículo. "El chofer iba como a las 5:30 de la mañana, entiendo que por Avenida La Florida desde su domicilio a buscarme, teníamos una actividad muy temprano y fue asaltado por un grupo de personas armadas que venían en otro automóvil, quienes lo encerraron, luego lo apuntaron con esas armas", explicó Moreno. No obstante, el chofer, un ex Carabinero, realizó algunas maniobras con el automóvil, las que le permitieron escapar. Momentos en que atropelló a uno de los ladrones y chocó el auto de éstos. Ante esto, el ministro agregó que su conductor "reaccionó intentando escapar, pero habían otros autos y quedó atrapado ahí. Luego de eso atropelló a una de las personas que lo estaban apuntando y logró escapar chocando varios autos, barreras, no sé. El auto quedó bastante dañado con el choque a la persona y con otras cosas, logró escapar".

"Los asaltantes recogieron a esta persona y se dieron a la fuga. Carabineros y la Fiscalía está trabajando en esto. Yo me alegro que por lo menos Víctor, el chofer, está sin ningún daño, naturalmente es un evento que produce mucha tensión, pero está bien y es una buena noticia", acotó. Con ello, Moreno precisó que "lo lamentable es que tenemos estos actos de violencia que afectan a muchas personas. Y una vez más recalcar la importancia de luchar contra la delincuencia y conseguir la seguridad ciudadana que todos necesitamos".