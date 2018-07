Nacional 15-07-2018

Chofer fue despedido por salir a carretear en una ambulancia

Un chofer de ambulancias de la empresa Equimaq Chile, que ofrece servicios de emergencia a faenas de alto peligro de accidentes laborales en el norte del país, tuvo una pésima ocurrencia que le costó el puesto.

Fabián González salió de su turno el martes pasado en la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, y tomó uno de los vehículos para salir a carretear con un colega.

"Fuimos a un bar en Calama, tomamos y nos pillaron justo cuando estábamos saliendo de la ciudad. Era la primera vez que la usaba para carretear. Fue pura mala suerte", dijo el conductor, según consignó Las Últimas Noticias.

Carabineros los detuvo y el hombre arrojó en la alcoholemia 1,58 gramos de alcohol por litros de sangre, por lo que pasó la noche en la Comisaría de Calama, mientras que el miércoles enfrentó el control de detención y fue dejado en libertad.

Tras los hechos, la empresa lo desvinculó y analiza con sus abogados acciones legales en su contra, no descartando que se trate de un caso de hurto.

"Nosotros lo vemos así: si una persona que tenemos contratada hasta las 6 PM nos saca un equipo avaluado en 100 mil dólares y se va a beber alcohol, es un posible hurto", dijo el gerente general de Equimaq, Sergio Polanco.

El chofer se mostró arrepentido por el hecho: "Fue una estupidez, abusé de la confianza que me dieron en la empresa; siempre han sido buenos conmigo y la embarré. Incluso, lo hablé con mi jefe y hasta yo me enojaría si están haciendo eso con mis cosas'.