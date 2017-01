Editorial 17-01-2017

Choferes de buses

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 781 que pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, instruir al Director Nacional del Trabajo para que se realicen fiscalizaciones periódicas al cumplimiento de las jornadas de trabajo de los choferes y auxiliares de buses interurbanos.



Los parlamentarios expresaron que, de acuerdo a la información entregada por la Dirección del Tránsito, no existe calendarización de fiscalización, por lo que estas se efectúan a solicitud de un trabajador, una autoridad, o un tercer interesado, así como en periodos de alta afluencia.



Por lo anterior, indicaron, no debiese necesitarse del requerimiento de alguien para realizar la fiscalización, pues resulta indispensable que se lleve un registro del funcionamiento y operatividad de los buses. Lo anterior, tanto para asegurar las condiciones de trabajo y consiguiente descanso de los choferes y auxiliares, como para la tranquilidad de los pasajeros.



Bajo ese contexto, afirmaron que no es posible que las fiscalizaciones se realicen únicamente en periodos en que sean de inactividad laboral, festivos o fines de semana largo y, por tanto, solo en ciertos y determinados escenarios, pues el funcionamiento de buses interurbanos son los 365 días del año, resultando propicio poder establecer una programación periódica de fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo.



