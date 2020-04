Crónica 12-04-2020

Christian Andersen– gerente Zona Sur de Compite y su visión sobre el teletrabajo: “El gran inconveniente del teletrabajo es que se resiente el proceso de aprendizaje en los equipos”



Desde que la pandemia del Coronavirus llegó al país, el Teletrabajo se convirtió en una solución para cientos de empresas y millones de trabajadores. Y en ese sentido, y a casi un mes desde que las autoridades instaron a realizar las labores a distancia, Christian Andersen, gerente de la zona sur de Compite, realizó un balance destacando que esto ha sido un gran desafío producto de que normalmente desempeñarse en estas condiciones no es lo habitual.



1. ¿Cómo evalúa estas semanas de teletrabajo?

Trabajar desde casa o hacer "teletrabajo" ha significado un desafío de des-aprender y re inventar muchas actividades en la cual trabajamos, en especial las que tradicionalmente realizamos (en nuestro caso) de forma presencial, como lo es tener reuniones con clientes para generar ventas, entre otros aspectos.



Estas primeras dos semanas de teletrabajo hemos aprendido a comprender el verdadero valor del tiempo, y así buscar formas de organizar mejor nuestra agenda para ser igual de productivos desde la casa.



2. ¿Cuál es la falencia que se puede ver al respecto?

El gran inconveniente del teletrabajo es que se resiente el proceso de aprendizaje en los equipos de trabajo por pérdida de algunas dinámicas diarias en el lugar donde se realizan las tareas asignadas, tanto con los compañeros, como por el contacto con clientes.



3. ¿Cómo podríamos optimizar aún más el teletrabajo?

Uno de los grandes desafíos para optimizar el teletrabajo supone aprender a organizar mejor las horas disponibles para el trabajo para que el rendimiento sea óptimo. Esto no quiere decir que debamos llenar nuestra agenda las 45 horas semanales, sino más bien evitar que no sean 50 horas, y conseguir a toda costa no dejar nada para trabajar en la noche o el fin de semana, que a la larga resiente a los individuos haciendo que naturalmente decaiga la productividad o la motivación por la labor.



4. ¿A juicio suyo aplicaciones como Zoom ayudan a optimizar el tiempo con esta nueva modalidad de trabajo?

Sí. Existe un sin fin de plataformas orientadas a ser más productivos en estos tiempos de teletrabajo, entre ellas, recomiendo algunas orientadas a la modalidad teletrabajo como Zoom, Meet, Google Drive, Trello, Slack. Sin duda, es importantísimo mantener reuniones y contacto con personas viéndose a la cara y algunas de estas plataformas nos permiten hacerlo.



5. ¿Cuáles son las claves que se deben tener en cuenta ahora en teletrabajo?

 Horarios Definidos: Dado que el teletrabajo no obliga necesariamente a cumplir con los horarios establecidos, es crucial poder planificar con antelación las tareas y gestiones que se deben encarar cada día. Además, es importante definir horarios de trabajo que permitan equilibrar los tiempos laborales con los personales. Si este equilibrio no llegase a cumplirse supone una pérdida de productividad o una falta en los tiempos que necesitamos en el plano personal.



 100% conectado: Para no desconectarse de la dinámica de trabajo, incluso con los colaboradores o nuestros clientes, debemos usar las tecnologías para mantenernos online y activos durante nuestro horario definido. De esta forma evitamos así la sensación de soledad que pudiese producir el trabajo desde la casa, aunque estemos a distancia.



 Planificación, hábitos y disciplina: Importante es para quienes trabajamos a distancia, escribir nuestra planificación mensual, haciendo énfasis en los objetivos, actividades, tareas y plazos para llevar a cabo nuestras labores diarias de forma planificada y sistemática, de tal forma que usemos esto como carta de navegación o checklist a fin de ir avanzando hacia el cumplimiento de objetivos, y asimismo, de reportar a los demás colaboradores o jefaturas los estados de avance de nuestras funciones.



 El principal desafío es uno mismo: Todo lo anteriormente mencionado no será posible si no nos auto controlamos y exigimos para que resulte. Al no contar con una persona que te controle o un equipo que te exija de forma presencial debemos desarrollar la autoexigencia y el autocontrol. Para esto, es muy importante conocer nuestros límites, saber cuándo exigirnos y cuando parar a descansar.