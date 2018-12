Nacional 21-12-2018

CHV oficializa partida de Rafael Araneda y Fox lo confirma para animar espacio de Viña 2019

El canal de Turner Chile anunció que no renovará contrato con el conductor y periodista, quien durante su paso por la televisora estuvo a cargo de la animación del matinal "La Mañana" y del Festival de Viña del Mar.

CHV confirmó esta tarde que el conductor y periodista Rafael Araneda no renovará contrato a partir de 2019 con el grupo Turner Chile. Araneda abandonará la casa televisiva después de ocho años en la estación, donde además de animar todas las ediciones del Festival de la Canción de Viña del Mar transmitidas por el canal, fue el conductor de 13 programas de televisión, entre ellos el matinal "La Mañana".

"Todo el equipo de Chilevisión y Turner Chile le agradece públicamente por su labor al interior de la señal y le desea el mayor de los éxitos en los desafíos que se le presenten a partir de ahora", dijo la señal en un comunicado de prensa. Rafael Araneda se despedirá mañana en pantalla durante la emisión del programa matutito que en 2019 experimentará una cambio en su estructura, y que quedará a cargo de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton en la animación. El ex conductor de "Rojo" será el nuevo rostro de Fox, canal de TV cable en el que realizará un programa satélite ligado al Festival de Viña que llevará por nombre "La Previa del Festival", que irá entre las 20:00 y las 21:30 horas, y en él el estará acompañado por panelistas y una co animadora que pronto serán confirmados. Una vez que finalice el festival, conducirá un programa estelar en horario prime que se emitirá en Fox Sports, además de otros desafíos que asumirá durante los próximos dos años en la cadena televisiva.