Editorial 18-01-2019

Ciberbullying Escolar

El acoso virtual en el ámbito escolar ha ido en aumento. Con cifras alarmantes se multiplican los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato en internet y redes sociales, daño sicológico que en el 75% de los casos, no comunican a sus padres.



La preocupación se genera porque estas agresiones tan violentas generan un estado de indefensión en los menores. De hecho, en el país se han registrado varios suicidios por esta situación



El acoso que se hace a través de redes sociales, whatsapp o de otro tipo de comunicaciones de las cuales a veces los adultos no están informados, porque no conocen Facebook, Instagram, Twitter, ni a los grupos que son privados donde se hacen confesiones.



Este es un tipo de violencia que más hn aumentado en las escuelas, por lo que se busca definirla, para que las escuelas así como han tenido políticas para frenar el bullying tradicional físico, también tengan que frenar este otro tipo de bullying, que puede producir más daño que el físico.





La instancia estableció como plazo para presentar indicaciones a los proyectos sobre ciberacoso o ciberbullying este viernes 18 de enero, para continuar con la votación en particular el próximo lunes 21 y martes 22.



Sin duda, la alfabetización digital es responsabilidad de los padres y para prevenir situaciones de riesgo, se deben tomar medidas en la etapa preescolar, donde los padres y madres deben ponerse de acuerdo en el rango de edad óptimo para entregar un teléfono celular a sus hijos.