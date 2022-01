Social 28-01-2022

Ciberseguridad: La relevancia de la protección de datos se agudiza con la llegada del 5G



- Desde hace más de un mes, se habilitó el 5G en varias comunas del país, trayendo una serie de beneficios, pero también más responsabilidades para los usuarios. Así, con una mayor cantidad de dispositivos conectados, la ciberseguridad y la protección de datos personales cobran una relevancia fundamental.



Este 28 de enero, se conmemora la firma del Convenio del Consejo Europeo para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, celebración a la que la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel se suma para continuar educando y concientizando sobre la importancia de la protección de datos.

Asimismo, el pasado 16 de diciembre, Entel activó la primera etapa del despliegue de su red 5G, iniciando también su oferta comercial. La tecnología de quinta generación trae una serie de beneficios que tendrán un impacto directo en diferentes áreas, como la minería, la salud, la educación, el urbanismo y el entretenimiento, entre muchas otras. Esto, gracias a su rápida velocidad, disminución de la latencia y capacidad de interconectar una gran cantidad de dispositivos.

Respecto a este último punto, con la proliferación de dispositivos conectados, la ciberseguridad y la protección de datos personales cobran una relevancia fundamental. De esta manera, aumentar la ciberseguridad y resguardar los datos serán parte de un autocuidado permanente por parte de los usuarios, así como la responsabilidad de educar y velar por su protección por el lado de las empresas.

La subgerenta de Ingeniería de Seguridad Entel, Fernanda Mattar, explica que “los grandes retos en ciberseguridad del 5G demandan revisar el marco actual de políticas aplicables al ecosistema digital, lo que exige que todos los actores implicados estén informados sobre sus características, desde fabricantes y reguladores hasta el usuario que finalmente usa el celular o dispositivo y permite y da acceso, muchas veces sin saberlo, a los delitos”.

En esa línea, hay una serie de recomendaciones que pueden seguir los usuarios al momento de resguardar sus datos personales en la red.

1. Utiliza contraseñas complejas en dispositivos y aplicaciones, que incluyan diferentes caracteres, números y símbolos.

2. Lee y comprende los permisos que se aceptan al momento de usar aplicaciones. Usualmente, las personas no leen los términos y condiciones antes de aceptarlos y existen aplicaciones creadas para instalar malwares o para vender bases de datos. Las aplicaciones no pagadas generan ganancias al acceder a nuestra información guardada en los dispositivos.

3. Evita conectarte a redes Wi-Fi desconocidas.

4. Antes de abrir un mensaje de texto o correo electrónico, asegúrate de conocer al emisor y verificar los datos.

5. Mantén tu información respaldada.

6. No abras links desde correos electrónicos si no tienes certeza de que son de un emisor confiable. Sobre todo si te generan la urgencia de hacer click!

Puedes visitar https://entel.cl/ciudadano-digital para encontrar más consejos e iniciativas de autocuidado y navegación segura.