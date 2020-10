Opinión 16-10-2020

Ciberseguridad + talento: el éxito para la transformación digital





La acelerada transformación digital de estos tiempos ha traído un efecto no deseado: un alza en la exposición a ciberataques. Según Palo Alto Networks, durante la pandemia se ha incrementado el registro de dominios maliciosos un 569%.



Si bien es cierto que el riesgo a un ciberataque es parte de estar en el mundo digital, eso no debe significar que tengamos que dejarle el camino libre. Todo lo contrario. Nosotros podemos y debemos ser capaces de anticiparnos y gestionar correctamente las amenazas. Para ello, lo primordial es fortalecer la formación de las personas y organizaciones en el ámbito de la ciberseguridad.



Hay que tener conciencia de que, sin ciberseguridad, la digitalización de los procesos que ha llegado de forma vertiginosa en estos últimos meses no podrá ser exitosa y no nos permitirá innovar, adoptar nuevas tecnologías, dar lugar a oportunidades de negocios, laborales y en definitiva salir fortalecidos de este reto que nos ha impuesto la contingencia sanitaria. En cambio, estaremos expuestos a brechas de seguridad, exfiltración de datos, bloqueo masivo de plataformas y sistemas que soportan el negocio y, en definitiva, al cese de las operaciones.



Así, el escenario y desafío actual es doble. Por un lado, relevar el área de ciberseguridad en las organizaciones y por otro contar con el capital humano preparado para aquello. Hoy, los profesionales de ciberseguridad son más necesarios que nunca en cada una de las capas de las organizaciones.



Al respecto, ya estamos viendo algunos atisbos a nivel mundial. Según Cybint, escuela global especializada en seguridad, la demanda de profesionales expertos en el campo de la ciberseguridad se ha multiplicado por 30 en la última década, un intervalo en el que la tasa de desempleo para este oficio fue del 0%.



Con todo, aún falta y sobre todo en Chile. Precisamos contar con la formación adecuada del capital humano para atender esta demanda y por lo mismo, invito a todos los que tenemos un rol en este ámbito a trabajar en la formación, inspirando a las actuales generaciones y por sobre todo a las futuras, a adquirir conocimientos adecuados para blindar los procesos informáticos. Y no sólo a través de programas académicos post universitarios, que ya los hay, sino que integrar este ítem en la formación de pregrado.



Un capital humano con habilidades en ciberseguridad mejorará la capacidad de reacción de las organizaciones, optimizando la toma de decisiones y elevando su eficiencia, operatividad y rentabilidad. En suma, nos permitirá proteger la necesaria evolución tecnológica que requiere el país con habilidades de anticipación y adecuada gestión ante ciberataques.



(Cyril Delaere, gerente de Servicios de Ciberseguridad en Entel Ocean)