Policial 13-01-2017

Cicletada Familiar dio inicio a la campaña de verano desarrollada por el Senda Previene Longaví

Bajo el eslogan “Más conversación,… menos riesgo”, es que Senda Previene de la comuna de Longaví lanza la campaña de verano 2017 y lo hizo en la IV Cicletada Familiar realizada este domingo recién pasado.

En la ocasión, se entregó a los participantes el mensaje preventivo de este verano, realzando la importancia de generar espacios de conversación de los padres hacia los hijos y viceversa, ya que de esta manera se puede prevenir la iniciación o uso de sustancias en época estival.

Mochilas, fresbees y una entretenida cartilla de juegos fueron entregados a los participantes, con la finalidad de motivar el descanso, pasarlo bien con amigos y familia. Con esta invitación se espera que los jóvenes se cuiden y disfruten de este verano, puesto que aquí, “todos son responsables”.

Entregaron algunos tips para pasarlo bien en verano sin exponerse a riesgos:

-Avísale siempre a alguien de tu confianza que harás y donde estarás.

Si te ofrecen alguna bebida o sustancia que no conozcas o que no esté en su envase original, no lo aceptes.

-Los adolescentes necesitan que los padres les aporten no sólo una adecuada alimentación, vestimenta, techo y salud, sino también vivir en un ambiente acogedor, con adultos que les protejan y les den confianza.

-Los hijos de padres que se muestran preocupados, que los acompañan y supervisan en su desarrollo presentan menor consumo de drogas y alcohol.