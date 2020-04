Policial 28-04-2020

Ciclista fallece tras colisión con vehículo en ruta Linares-Yerbas Buenas



Fue pasadas las 15:00 horas del domingo, que se produjo una colisión entre un vehículo particular y un ciclistas, en la ruta Linares-Yerbas Buenas, que terminó con la muerte del ocupante del móvil menor horas más tarde.

En la intersección de esa vía con Circunvalación Norte se desencadenó la tragedia, que movilizó a Rescate de Bomberos y equipos de emergencias hasta el lugar, en el cual pudieron percatarse que el conductor del automóvil no se percató a tiempo de la presencia del ciclista, colisionándolo y volcando a un costado de la ruta al intentar una acción evasiva.

El ciclista, identificado con las iniciales L.V.S., de 35 años de edad, fue trasladado hasta el Hospital de Linares y, pese a los esfuerzos médicos, falleció cerca de las 20:00 horas.

En tanto, el conductor del vehículo particular también resultó con lesiones, pero fuera de riesgo vital, quedando a disposición de la investigación de este caso.

Los antecedentes de este accidente vehicular quedaron en manos de Carabineros y, por instrucción de la Fiscalía Local de Linares, se solicitó que la SIAT Talca continuara con los peritajes necesarios para establecer la dinámica de la colisión.