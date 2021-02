Deporte 02-02-2021

Ciclistas maulinos se quedan sin Vuelta Internacional de San Juan, Argentina



En la tradicional competencia pretendían los hermanos Arriagada de Curicó y el linarense Diego Cuevas. La amenaza del Covid-19 llevó a suspender la versión 39 y reagendarla para 2022.



Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 que afecta al mundo, las diversas competencias que han sido programadas, están sujetas a nuevas decisiones.

Es el caso de la 39° Vuelta Ciclística Internacional de San Juan, Argentina, que debía realizarse para el mes de febrero y en la cual pretendían competir los hermanos Matías y Cristián Arriagada Pizarro, integrantes del Club Unión Ciclista Internacional de Curicó y Diego Cuevas del Club de Ciclismo Linares.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “esta era la primera competencia del presente año en ruta, pero la pandemia sigue latente y se deben tomar todos los resguardos pertinentes. Así como ha ocurrido en nuestro país, en Argentina también han aumentado los casos positivos de Covid-19, por lo cual se informó desde el Comité Organizador de la Vuelta de San Juan, que se aplazaba hasta el verano de 2022. Nuestros deportistas estaban entrenando firme para el selectivo en donde pretendían lograr su cupo, pero no será posible, así que seguir monitoreando no solo el ciclismo, sino otras disciplinas deportivas que están en las mismas condiciones”, dijo la autoridad del deporte regional.

En efecto, los tres pedaleros debían someterse a un selectivo previo en Pichidegua que les diera el derecho de haber asistido a San Juan.

Sobre el particular, el seleccionado nacional Matías Arriagada indicó “lamentable porque faltaba poquito. Estábamos preparados, pero ante el Covid-19 no se puede hacer nada. Cambian harto los planes, ya que no tenemos carreras en mente. Estamos entrenando solo para mantenernos. No hay agenda para este año”.

En tanto, su hermano Cristián Arriagada acotó “desanimado porque podía haber sido mi primera gran vuelta, ya que ahora pasaba a la categoría sub-23 y como que era un gran cambio. Estaba bien motivado de cómo me iba a ir en San Juan. Con la esperanza que se hagan carreras”, sostuvo.





En un punto de prensa, el Gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac confirmó la suspensión de la tradicional prueba rutera “se ha acordado dar de baja la edición 39° y 4° edición Internacional de la Vuelta Ciclística a la Provincia de San Juan. Este es un Gobierno que ha acompañado mucho al deporte y que ha impactado en la generación de turismo, pero en este caso en particular y habiendo tenido establecido los contratos, los equipos, los compromisos…esta relación contagio-cantidad de habitantes, respecto de la movilidad económica y tratando de cuidar este justo equilibrio, nos ha parecido oportuno no darle desarrollo”, manifestó.

La decisión fue respaldada por el Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chico y el Comité Organizador.

Ni siquiera realizarla a menor escala, subrayó el Gobernador Uñac “no hacerla ni de manera internacional ni siquiera a nivel local. La Federación de Ciclismo sanjuanino ha venido manteniendo una agenda muy cuidadosa, con testeos para los participantes, con burbujas para el desarrollo de cada una de las competencias, con calendarios establecidos cada quince días porque la idea es mantener la mínima actividad con carreras de una sola etapa nada más. La Vuelta implicaba ocho etapas, por lo cual creemos que es la decisión acertada”, afirmó la autoridad de Gobierno trasandino.

La tradicional competencia se intentará reagendar para el verano de 2022.