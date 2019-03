Opinión 27-03-2019

“Cien años, educando en la Fe”, de Manuel Quevedo Méndez

Centenario Instituto Linares- 25 de marzo de 2019.

El profesor Manuel Quevedo Méndez, docente de nuestro colegio durante 35 años, cronista de diario “El Heraldo” y actual director de la biblioteca municipal de Linares se dio la tarea de compilar y dar forma al libro que hoy nos reúne: “Cien años, educando en la Fe”. Don Manuel en gesto generoso, y como su obsequio para la comunidad de Hermanos Marianistas y la familia toda del Instituto Linares, donde los exalumnos también contamos, en esta obra da cuenta de este devenir histórico, destacando hitos y personas clave a quienes debemos la casa que nos cobija.

Otro signo de generosidad de don Manuel ha sido el encargarme presentar su libro. El autor me llama, a lo que respondo: “habiendo gente más letrada que yo”. Acepté, porque sus argumentos no aludieron al lugar común recurrente de mis amigos escritores cuando me encargan misiones como esta: “No busco letrados, he querido cercanía, empatía, sinceridad, cariño, por los religiosos y el colegio y pasión por la educación”, argumenta el profesor Quevedo, y finalmente, acepto.

Les habla una exalumna de la generación 1995, que vivió solo sus 4 años de Educación Media acá, intensos años donde sin duda se fueron bosquejando los caminos que ido transitado.

No había cruzado el umbral del colegio desde hace tres años: el dolor por la partida de los hermanos Pedro Ortega y Juan Arroyo, lo explican. No pude estar en sus despedidas, pero hoy quisiera en estas figuras tutelares, dedicar estas sencillas palabras a su recuerdo imperecedero, y a través de ellos, relevar a los hermanos marianistas como protagonistas de este libro.

Sin duda que el centenario de nuestro “Instituto Linares” se merece un libro como este, donde el esfuerzo de sistematización diacrónica que realiza el autor, a partir de otros escritos, nos permite a los lectores descubrir nombres y rostros de los gestores de este proyecto educativo, y a su vez ir descubriendo cómo la historia institucional se va entretejiendo con nuestra historia personal, siendo esta la clave de lectura que propongo y que brevemente compartiré con ustedes.

Es así como al adentrarme en “Cien años, educando en la Fe” corroboré el nexo permanente de los religiosos marianistas con el mundo laico desde el minuto uno de nuestra historia, ya que por motivo de la preocupación que se dejó sentir en 1918 por parte de un grupo de familias linarenses para que sus hijos recibieran una educación en contexto cristiano, emerge la figura de don Manuel Rozas Ariztía como impulsor y sostenedor de la obra, de la mano con monseñor Gilberto Fuenzalida, obispo de Concepción, que luego de sortear no menores dificultades, un 25 de marzo de 1919; es decir, exactamente hace cien años, firmó el decreto de fundación del “Instituto Linares”, con el propósito de formar a la juventud no sólo de manera científica sino también cristiana.

La unión con los laicos queda demostrada con don la figura de don Maximiano Errázuriz Valdés, senador, que se dedicó también a trabajos filantrópicos, relacionados con el área educacional, el cual cursó sus estudios secundarios en el colegio marianista de Friburgo, Suiza; donde desarrolló un rol clave para que la congregación llegara a Chile a cumplir su misión educadora.

Y así fue, como en 1949 la Compañía de María se hace cargo del Instituto Miguel León Prado en Santiago y en 1950, arriban a Linares un grupo de hermanos, estos “curitas sin sotana”, que llaman la atención en la ciudad, como anota el libro: “el 14 de marzo de 1950 comienza el curso, con expectación de familias y alumnos”.

“Los religiosos visten de civil, aunque de negro y llevan anillo. Son muy jóvenes. Todo se hizo con sencillez, orden y disciplina”, bajo la dirección del hermano Julián Iturmendi, primer rector marianista.

Es decir, este 2019 celebramos el centenario del colegio y casi setenta años que los marianistas dirigen los destinos de esta institución. No puedo dejar de señalar otro hito de este año: la asunción de la profesora María Francisca Domarchi Demarco como primera rectora laica. Nuevamente un signo de la comunión con los laicos de la congregación marianista en su caminar de educar en la fe.

La lectura que ustedes realicen del libro, tendrá una connotación particular, igual de valiosa y enriquecedora. El libro es una obra abierta que motiva el diálogo entre los miembros de la familia Marianista, donde cada uno reconocerá a los rectores de su tiempo, recordará hitos fundacionales, como la inauguración de la piscina, del tablero de básquetbol que “se mueve”, de las nuevas dependencias de los laboratorios de ciencias, y también, se reconocerá a sí mismo y a sus compañeros de generación en las fotografías de cada promoción, o distinguirá a sus padres, o profesores que también son exalumnos.

Un gran acierto del libro ha sido el incluir las fotografías de las promociones con sus nombres. Cuando era alumna esos rostros acompañaban nuestro camino al subir las escaleras. Las observo ahora y me transportan a aquella tarde de marzo de 1992: don Héctor Parada, nuestro joven profesor jefe en primero medio, organizó un cine-foro con la película “La sociedad de los poetas muertos”. La escena donde Mr. Keating, profesor de literatura, lleva a sus alumnos a mirar las fotografías de las generaciones antecesoras, y magistralmente aborda el tópico renacentista del Carpe Diem, aprovecha el día, más allá de su presencia literaria en el poema.

Justamente es dicho susurro el que espero acompañe la lectura del libro “Cien años, educando en la Fe”, por parte de las actuales generaciones, que al ver los rostros de quienes somos sus antecesores escuchen: carpe diem, carpe diem, carpe diem del profesor Keating: aprovechen el día jóvenes, hagan de sus vidas algo extraordinario; llamado que se asemeja a nuestro: “Somos héroes del mañana, llenos de fe y de ilusión”….

Uno siempre regresa a los lugares donde ha sido feliz y nuestro “Instituto Linares” es un lugar de felicidad, porque el espíritu marianista es alegre, sencillo, sin grandes artificios, construido con tesón y profunda fe mariana, desde un impulso que empezó a germinarse hace ya cien años y que nos congrega a celebrar y a celebrarnos por ser los dignos herederos de la obra.

Yo llego hasta aquí, regreso a mi Chillán, allá me aguardan mis estudiantes de pedagogía y también me espera una tesis en mi “claustro” doctoral, pero parto con la firme esperanza que el libro continúe escribiéndose a través de ustedes, en ejercicio de la memoria y de las conversaciones bajo la sombra de los entrañables naranjos que albergaron mis sueños juveniles.





*María Loreto Mora Olate

Generación 1995. Instituto Linares