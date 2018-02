Cultura 03-02-2018

Científico maulino derribó mitos sobre la inteligencia artificial

Las máquinas tomando el control del mundo y exterminando al hombre, han sido tema constante en el cine donde se ha presentado como una posible realidad. Las escenas de Terminator parecen haberse convertido en referencia de este hipotético escenario. Sin embargo, los científicos están intentando derribar estos mitos.

Cesar Astudillo , académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca (UTALCA) y quien abordó el tema en el Congreso Futuro del Maule, planteó que “es responsabilidad del creador de los programas computacionales inteligentes especificar de manera muy precisa cuáles son las restricciones para que no ocurran efectos colaterales inesperados”.



Astudillo también destacó que hoy la inteligencia artificial aporta en diversas áreas del conocimiento, a través de programas computacionales que son entrenados para entender ciertos patrones de comportamiento. “Pensar en un robot de forma antropomórfica es solo una parte de los desarrollos que se han efectuado en el mundo, relacionados más bien a la robótica, pero para que pueda haber inteligencia artificial solo se requiere de un procesador lo suficientemente potente para compilar datos y una conexión de internet, ambas tecnologías ya disponibles hace varios años”, explicó.



El especialista sostuvo que la inteligencia artificial corresponde a una clase particular de programa computacional, donde al computador no se le dice explícitamente qué hacer, sino que se construye un modelo genérico que se utiliza para estimar una respuesta. “En la práctica estos modelos son una mezcla entre métodos matemáticos, estadísticos y de probabilidades, que mezclados con un lenguaje de programación, producen el efecto de la inteligencia”, agregó.



El científico de la UTALCA destacó que este cambio tecnológico que se denomina la Cuarta Revolución Industrial, marcada por la internet de las cosas y la propia inteligencia artificial; tiene factores en común con las revoluciones anteriores, en las que las personas debieron aprender nuevos procesos, evolucionar a espacios de trabajo distintos y lidiar con cambios donde la creatividad, adaptabilidad y educación de la población también fueron muy necesarios.



AVANCES DESDE EL MAULE

Astudillo dio a conocer algunos de los trabajos que efectúan en inteligencia artificial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y que buscan resolver problemas de diversas áreas del conocimiento. Algunas de las temáticas que abarcan son agronomía, bioinformática, economía y medio ambiente, entre otras.



Uno de los trabajos que desarrollan en materia de contaminación ambiental busca predecir momentos críticos en los niveles de aire contaminado en la ciudad de Talca para que se puedan tomar medidas previo a que se decrete una emergencia ambiental.



El sistema se basa en un programa computacional al que se le adicionaron miles de datos captados por las estaciones de monitoreo existentes en la ciudad. Con esta información, el programa -en relación a episodios de contaminación del aire anteriores- predice los días donde se pueden generar estas emergencias.

“Es importante comprender que un factor vital en la creación de estas aplicaciones de inteligencia artificial, ya sea para investigación o para la industria, deben ir de la mano con un trabajo multidisciplinario colaborativo entre diversos profesionales especialistas”, puntualizó el académico de la UTALCA.