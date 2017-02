Crónica 15-02-2017

Científicos afirman que utilizado endulzante es muy perjudicial para el metabolismo y la salud cardíaca

Podría pensarse que porque es «natural», no es dañina para la salud. Sin embargo, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Barcelona reveló que la fructosa es un endulzante muy perjudicial para el organismo, ya que afecta directamente el metabolismo y el sistema vascular. Es importante aclarar, eso sí, que los investigadores se refieren a la fructosa que es utilizada para endulzar alimentos procesados como chocolates, pasteles y bebidas gaseosas, y no a la que está presente naturalmente en frutas y verduras. Para llegar a esa conclusión, un equipo liderado por Marta Alegret, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación y del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona, trabajó con ratas de laboratorio, a las que dividieron en dos grupos: unas recibieron un complemento líquido de glucosa y otras uno de fructosa. Luego de dos meses de estudio, los análisis realizados a los animales arrojaron que las ratas que recibieron el complemento de fructosa, sufrieron llamativos efectos metabólicos, entre ellos una mayor concentración de triglicéridos en su sangre. Asimismo, notaron que el comportamiento de la arteria aorta también era diferente en ambos grupos de animales, lo que los llevó a concluir que «la fructosa produce un efecto negativo, ya que dificulta la relajación correcta de la aorta», según señaló Marta Alegret en el informe del estudio, que fue publicado por el American Journal of Physiology Heart and Circulatory Physiology. Otra efecto perjudicial de la fructosa que quedó en evidencia con la investigación, fue que esta aumenta la tendencia al hígado graso y al aumento de peso corporal. «Después de muchos años estudiando los efectos de la fructosa y su particular metabolismo, no es sorprendente descubrir que tenga efectos que no presentan otros azúcares similares como la glucosa», concluyó Alegret.