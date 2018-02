Nacional 07-02-2018

Científicos chilenos aseguran haber encontrado la cura al virus Hanta

Según la gestora del estudio y microbióloga de la Universidad de Concepción, María Inés Barría, se necesitan más de mil millones de pesos para concretar los estudios necesarios para cerrar la investigación que junto a otros expertos iniciaron el 2013 en Nueva York. Desde el Minsal aseguran que no tienen recursos para ese tipo de estudios.



Durante su curso de post doctorado y con financiamiento privado, la investigadora chilena logró extraer un concentrado de anticuerpos del virus de personas infectadas que habían sobrevivido.

Al regresar a Chile en 2015, profundizó sus estudios a través de los fondos proporcionados por Conicyt y a fines del 2016 se logró el primer prototipo de la vacuna.

Mediante la Ley de Lobby, la científica se reunió con el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, con el fin de conseguir apoyo e incentivar a la industria farmacéutica para fabricar las dosis necesarias para seguir la investigación.

Sin embargo, Burrows explicó que el Minsal "no tiene recursos para apoyar, porque no es parte de sus funciones el desarrollo científico, especialmente en las ciencias básicas", aunque manifestaron su respaldo a cualquier postulación a Conicyt.

Actualmente, el tratamiento para las personas infectadas con virus Hanta implica conectarlas a ECMO, un mecanismo de oxigenación extra corpórea. En algunos casos, se inyecta plasma inmune extraído de pacientes que han superado la enfermedad.

El virus disminuyó su letalidad de un 40 a un 27 por ciento. Sin embargo, en 2017 unas 90 personas fallecieron por esta causa.