Crónica 12-01-2018

Científicos intentan descifrar los misterios de la Laguna del Maule

Hasta los 2.553 metros de altura en donde se sitúa el Complejo Volcánico Laguna del Maule ascendió el grupo de científicos provenientes de diversas partes del planeta y que participan del Congreso Internacional Vulcanológico.

El encuentro de intelectuales es organizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), con apoyo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y el Gobierno Regional del Maule.

Especial interés de la comunidad científica internacional es conocer el comportamiento de Laguna del Maule, ubicada en la zona de El Pehuenche.

Es un lugar misterioso por sus 24 cráteres ubicados en una superficie de 500 metros cuadrados y el cual es monitoreado de forma permanente debido a la actividad sísmica que ha experimentado, pero no así actividad eruptiva. Laguna del Maule es considerada una anomalía geológica.

Según Álvaro Amigo, Jefe del Departamento de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica “la composición de los productos volcánicos que tiene no es normal, ni tampoco observarlo en la Cordillera de Los Andes. Se trata de la riolita. Está en la Laguna del Maule y en Chaitén. Su característica es que es muy viscosa… como una pasta de dientes. Al ser viscosa, las burbujas de gas que vienen en el magma no pueden escapar y, por lo tanto empiezan a expandirse hasta llegar un momento en que eso se revienta y genera una erupción muy explosiva”.

La riolita es una roca volcánica rica en sílice compuesta por fenocristales de cuarzo y feldespato alcalino.

En la inspección ocular al Complejo Volcánico, los científicos examinaron qué condiciones tiene la zona para haber generado un campo volcánico de gran magnitud.



SITUACIONES RARAS



Es extraño que Laguna del Maule se encuentre lejos de los Volcanes Descabezado Grande y Planchón-Peteroa y más cercano al límite con el sur de Mendoza, Argentina, que en una línea cordillerana.

Quieren saber qué se puede inferir desde la superficie respecto a lo que ocurre en su interior, para lo cual Sernageomín instaló instrumental no sólo para la vigilancia, sino para realizar estudios científicos “conocer dónde hay magma, cuánto es, qué relación tiene con la superficie, etc. y comparar con otros sistemas activos que existen en el mundo, similares a Laguna del Maule”, añadió el especialista.

Sobre el particular, el científico alemán Phillipe Ruperecht indicó que “esta es una zona volcánica riolítica explosiva de una concentración que no existe en el mundo. Todo eso es joven para los últimos 20 mil años. Nuestro interés es conocer si hay un sistema activo abajo y cómo ese sistema se desarrolló en el pasado. No me preocupo de una erupción mañana ni nada. No hay muchas señales de una erupción cerca, sin embargo tiene toda una historia. Es una región que hay que observar y monitorear. Lo importante es colocar instrumentos en esa zona para poder saber cómo se va a desarrollar en el futuro”.

Las personas que viven en las comunidades rurales de La Suiza, Las Garzas, Curillinque, los Álamos, La Mina y El Médano, entre otras, han sido capacitadas desde 2013 en torno a generar planes de contingencia.

Lo mismo con las empresas cercanas a El Pehuenche, cuyos prevencionistas tienen la misión de capacitar a los trabajadores respecto a qué hacer en una eventual realidad.