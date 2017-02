Nacional 25-02-2017

Cierre de terrazas de locales en Isidora Goyenechea: Medida disminuiría en hasta un 80%

Luego de que estas instalaciones tomaran impulso por la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados, ahora corren un riesgo y los gremios asociados al rubro aseguran que incluso esta medida afectaría al turismo.

Luego de que se promulgara la ley que prohíbe fumar en lugares cerrados, los restaurantes, pubs y otros centros gastronómicos comenzaron a acondicionar sus locales con espacios al aire libre para que esta medida no afectara la asistencia de público. Hoy en día las terrazas son parte del gran potencial de sus negocios ya que los gremios asociados al rubro estiman que entre un 60% y un 80% de las ventas las dan estos espacios.

Ayer jueves se dio cuenta de que estos lugares de la Avenida Isidora Goyenechea corren el riesgo de que sean eliminados porque la Contraloría cuestiona estas instalaciones, dado que están permitidas en el plan regulador de la comuna de Las Condes, pero no en la Ley. "Evidentemente que al pretender eliminar las terrazas es una baja en las ventas de alrededor de un 60% a un 70% de los locales", explicó a Emol el primer vicepresidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Fernando de la Fuente. Asimismo, contempló que "esta medida va en absoluto desacuerdo con lo que está promoviendo el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que es aumentar el turismo en nuestro país, y si esto se hace vamos a tener también una baja de turistas y eso va a ser malo para nuestra economía y para nuestro sector".



En esa línea, manifestó que las autoridades "después se ponen creativas, entonces empezamos con las otras comunas y otras calles", dijo. Finalmente, de la Fuente comentó que "ya le ofrecimos nuestra cooperación al alcalde Lavín porque justamente en esta mesa de trabajo que se está formando con la Contraloría se verá cómo se adecúa el plan regulador de Las Condes en beneficio de los restauranteros. Nosotros estamos dispuestos con mucho gusto a trabajar con ellos para poder llegar al acuerdo que todos necesitamos. Confío en que esto va a salir para bien". Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Nocturnos (Anetur), Fernando Bórquez, aseguró que las terrazas representan el 80% del tamaño de las ventas del local, "sobre todo desde septiembre a abril, ya que es un espacio preferido por los clientes". "Esto viene sucediendo hace mucho tiempo y recién hoy día se percata la Contraloría de que esto contraviene la ley. A mí lo que me parece es que lo que se debería modificar es la ley para que esta contradicción no suceda porque las terrazas es parte del paisaje gastronómico de este país", opinó el líder gremial.