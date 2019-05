Nacional 08-05-2019

Cierre del juicio en Caso Nibaldo: Imputada ofreció disculpas "a todos los involucrados"

Este martes se desarrolló la última jornada del juicio contra Johanna Hernández y Francisco Silva, acusados de ser los autores del crimen del profesor Nibaldo Villegas, cuyo veredicto será dado a conocer al mediodía de mañana.

En la oportunidad sorprendió que ambos imputados pidieran la palabra en el cierre de los alegatos.

En primer lugar habló la mujer, ex esposa de la víctima, quien expresó que "lo único es pedirles que, sé que mi hija quedó en muy buenas manos con la familia Villegas, que le den mucho amor. Pedirles disculpas a mis hijos por el daño causado y pedirles disculpas a todos los que han estado involucrados en esto".

Más tarde, Silva, quien mantenía una relación sentimental con la mujer del profesor asesinado, dijo que "cuando yo declaré el día 23 del mes pasado manifesté que mi conciencia no me dejaba tranquilo y que venía a decir la verdad de los hechos ocurridos y eso fue lo que hice: dije la verdad tal cual como habían sido las cosas".

El acusado agregó que "siento personalmente que la suposición que hace el Ministerio Público respecto de una planificación es solo eso, una suposición, porque no la hubo".

De ser declarados culpables Hernández arriesga una pena de 40 años de cárcel por el delito de parricidio, mientras que Silva está expuesto a un castigo de 20 años de prisión por homicidio calificado.