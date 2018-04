Opinión 05-04-2018

Cierre inminente de Iansa se lleva parte importante de nuestra historia

La vida avanza, a veces a ritmos más acelerados de lo que quisiéramos, cambiamos nuestros hábitos, nuestras costumbres y aquello que parece una mudanza a nivel personal o familiar afecta e impacta nuestro entorno y el círculo de impacto se va agrandando como el efecto de una piedra lanzada el agua…

Algo sí es lo que sucedió con IANSA. Demonizamos el azúcar de remolacha y la cambiamos por edulcorantes o endulzantes artificiales, a los cuales costó acostumbrarse y que ya son parte de nuestra vida y de nuestro bienestar –también artificial- que nos hace creer que nuestra alimentación –sin azúcar de remolacha- es mucho más sana…

Este simple cambio, que pasó de un nivel personal hacía otro de gran escala, provocó el descrédito de la remolacha, afectó sin duda la producción de azúcar, lo que –como consecuencia- llevará el cierre de la mayor industria que hemos tenido en nuestra ciudad. Desde su año de fundación en 1959 hasta el cierre definitivo que será en 2019, se cumplirán 60 años y con ello muchas generaciones de campesinos y actividades que giraron en torno al cultivo remolachero se perderán para siempre, aunque lo sintomático de la situación ya estaba dando señales de estar agonizando desde hace mucho tiempo, pues no se veían -como en décadas pasadas- las caravanas de camiones o tractores remolacheros cargados hasta el tope que enfilaban hacia la IANSA por la avenida León Bustos y esperaban impávidos su turno de pesaje en las afueras de la planta azucarera…

Además del daño económico -que quizás ya venía siendo imperceptible, pero irreparable- está el costo emocional e histórico y tal vez patrimonial que el trámite de cierre tiene, pues el tiempo de proceso del insumo siempre coincidía con la estación de otoño y los vapores de los caldos azucareros producían en el ambiente un olor muy particular, que era propio de nuestra ciudad y para quienes tenían educado el olfato y cuando el viento que venía del norte era propicio, el ambiente se inundaba de ese “olor a IANSA”, que nos avisaba “Cuando iba a llover”. Como en una novela de Gabriel García Márquez, como un nuevo Macondo, o un realismo mágico tan propio de la narrativa sudamericana… ese aroma que inundaba todo y se metía solapadamente por nuestras casas y nos impregnaba la ropa de nuestra niñez y que creció con nosotros, se nos va para siempre subrepticiamente como el gas que es y se mutila así, irremediablemente, otra fuente de nuestros recuerdo entrañables.

Toda esta nostalgia me surge de un comentario hecho a la pasada y en broma, con ese humor tan negro, tan ácido que tenemos los chilenos, que es también una forma de bajar la presión y seriedad a las situaciones demasiado amargas… en fin, cuando nos enteramos y comentamos sobre el cierre de esta emblemática industria, la más grande y longeva que hemos tenido, un interlocutor me dijo: “lo más triste es que nadie nos va a avisar cuando llueva”… que si no eres de Linares y no viviste en los años más prósperos de la azucarera, no podrás entender el comentario y habrá entonces que explicar lo del viento, los vapores, el otoño y todos los demás detalles que hacen que cuando un chiste se explique, ya pierda la esencia…

Habrá, entonces, que acostumbrarse definitivamente al edulcorante, ya que no tendremos más azúcar refinada producida en nuestro suelo y con el trabajo de nuestros hombres y mujeres…. Y lo más terrible de todo es que nunca más nos augurará ni viajará en el aroma de viento el presagio ineludible del agua lluvia inminente que nos alerte y nos prevenga, como un buen mensajero, para ponernos a cubierto…