Nacional 28-11-2020

Cierres anticipados y pérdidas de clientes: La situación del comercio por las manifestaciones en el centro de Santiago



de protestas que se realizan en las cercanías de sectores comerciales del centro de Santiago, las que provocan pocas horas de trabajo y baja de clientes.



Son comerciantes de multitiendas, comercio más pequeño y ambulante los que se han visto afectados por estas manifestaciones que se han repetido en las cercanías de la casa central de la Universidad de Chile en las últimas semanas y que comienzan de forma pacífica pero en varios casos terminan con enfrentamientos y destrucción de infraestructura pública.



Según detallan los afectados, la gran mayoría ya ni siquiera tiene que arrancar sino que tomaron la decisión de cerrar horas antes de que se originen estas protestas asumiendo las pérdidas económicas que esto trae para ellos.



"No vamos a permitir que nos maten Santiago"

Desde el Municipio de Santiago indican que han tomado las precauciones dentro de lo que les compete, de lo que pueden pueden realizar, intentando ayudar a los vecinos y al comercio de zonas también que se han visto afectadas, como el Barrio Lastarria.



Sobre esta situación, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, indicó que "se ha cambiado la estrategia a solicitud nuestra. Nosotros no vamos a permitir que nos maten Santiago, que nos destruyan el centro, no lo vamos a permitir".