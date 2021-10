Editorial 15-10-2021

Cierres de calles y pasajes







Con 26 votos a favor y 3 abstenciones la Sala del Senado aprobó y despachó a cumplir su tercer trámite, el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles o pasajes, por motivos de seguridad.





La iniciativa flexibiliza la actual legislación permitiendo que la solicitud del cierre de calles o pasajes sea suscrita por al menos el 85% de los propietarios, sus representantes o moradores y se deberá garantizar el acceso a los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario.







Fue el presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, senador Carlos Bianchi, quien explicó los alcances del proyecto y uno de los últimos cambios que se le introdujo y que dice relación con el horario de cierre.





En un principio, se había acordado el cierre entre las 22:00 y las 05:00 pero dadas las distintas características geográficas que hay en el país, se acordó que las medidas de control de acceso y cierre podrán funcionar "por un lapso no superior a siete horas continuas" y que los municipios podrán autorizar excepcionalmente periodos de cierre que no excedan de diez horas continuas, fundado en especiales motivos de seguridad y siempre que no haya afectación relevante del tránsito.