Social 30-05-2020

Cifra de desempleo alcanzó un 6,7% en el trimestre febrero - abril 2020 en la región del Maule



La cifra de desempleo alcanzó un 6,7% en el trimestre febrero - abril 2020 en el Maule, según el informe de ayer entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas INE. El cual, nuevamente, no entrega las cifras detalladas en provincias y comunas, solo un panorama general de toda la región. Por lo cual no se puede contar con un escenario particular de cada una de esas zonas y menos de Linares.

Los ocupados del trimestre móvil febrero - abril 2020 disminuyeron 4,5% en doce meses, equivalente a 23.438 personas. La contracción de los ocupados fue incidida, principalmente por los sectores de agricultura y pesca (-5,5%), hogares como empleadores (-23,5%) y otras actividades de servicios* (-31,6%).

La tasa de desocupación regional fue de 6,7%, aumentando 0,1 puntos porcentuales (pp.) respecto a igual período del año anterior.

Los trabajadores por cuenta propia (-16,2%), el personal de servicio doméstico (-28,3%) y los asalariados del sector público (-7,1%) fueron las categorías que más incidieron en la contracción de los ocupados.

En términos analíticos, se puede constatar que dentro de los ocupados ausentes del trimestre

febrero-abril de 2020, que declaran una “suspensión temporal de su trabajo”, el 80,7% de ellos señala que la razón se vincula al COVID-19.