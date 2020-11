Opinión 05-11-2020

CIFRAS QUE NO MIENTEN

Cuando los historiadores, si es que existen en 50 años más, analicen y escriban sobre todo el proceso que vive Chile en estos años, probablemente deberían preguntarse como el país más exitoso de Latinoamérica calló o mejor dicho la llevaron a un pozo profundo y oscuro con un discurso distorsionado de la realidad, aquel país del cual se hablaba incluso de un milagro que mucho querían copiar, pero que ninguno llegó a tener cifras como este delgado país al fin del mundo, entre mar y cordillera.



El discurso crea realidad y vaya que en Chile ha sido próspero aquel que niega hechos y datos irrefutables, aquel que la clase política utiliza para su conveniencia y otra que no supo cómo defender lo que era de simple explicación, era cosa de mostrar lo que se tenía antes y después, lo que vivieron los abuelos, tus padres y como se vive hoy, aquello que parece tan sencillo lo hicieron complejo, porque en países que algunos admiran todavía se vive como lo hacían nuestros abuelos, eso no es dignidad precisamente. Si hubiesen mostrado parte de estas cifras al menos tendríamos personas que votarían informada en base a realidad y no a simple discurso cargado de emotividad tocando la fibra de quienes ven de lejos el avance del país, los cuales, por cierto, hay que hacerlos parte de este avance que sí llegó a todos de una u otra manera, no como algunos hubieses querido, pensando de manera individual, pero hay datos que están ahí para mostrar y nunca es tarde para mirar y admirar.



La inflación crónica, que había alcanzado un peak de más del 500% en 1973, cayó por debajo del 10% en la década de 1990 y por debajo del 5 por ciento en los años 2000. Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los 23.000 dólares, el más alto de América Latina. Como resultado, desde principios de la década de 1980 hasta 2014, la pobreza se redujo del 45% al 8%.



Varios indicadores muestran que este llamado “milagro económico” benefició a la mayor parte de la población. Por ejemplo, en 1982 sólo el 27 % de los chilenos tenía un televisor en 2014, el 97% lo tenía. Lo mismo ocurre con los refrigeradores (del 49% al 96%), lavadoras (del 35% al 93%), los automóviles (del 18% al 48%), y otros artículos. Todavía más importante es que la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años en el mismo período y el hacinamiento en las viviendas se redujo del 56% al 17%. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó de un 23,7 % en 1990 a un 64,3% en 2015 y la pobreza extrema se redujo del 34,5% a 2,5%.



El acceso a la educación superior se multiplicó por cinco en el mismo periodo y el quintil más bajo lo hizo multiplicado por 8, siendo para muchos en generaciones los primeros en ingresar a la educación superior. Entonces al apreciar estas cifras, que podrían ser muchas más, al ver la magnitud de ellas y si uno mira el real avance de chile en las últimas tres décadas no cuadra el discurso que nos quieren hacer creer que han sido los treinta peores años de Chile, cuando ha sido exactamente lo contrario, que algunos han cometido abusos como no decirlo también, que se han coludido para tener más ganancias también es cierto, pero eso no priva el desarrollo real que ha tenido un país entero y aquello no puede ser el parámetro para medirnos, lo malo se sanciona, se corrige y se extingue de ser necesario, pero lo bueno se refuerza, se potencia y se proyecta. Algunos ya acuñan la famosa frase: éramos felices y no lo sabíamos.





(Jorge Pinochet Muñoz)