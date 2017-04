Editorial 22-04-2017

Cifras sobre delincuencia

Conocidas las cifras sobre delincuencia que entregó esta semana el Gobierno a través de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc 2016), se han producido diversas reacciones.



De acuerdo a las cifras, en 2016 un 27,3% de las viviendas fueron objeto de un robo, mientras que el 2015 la cifra alcanzaba un 26,4% y el 2014 era de un 23,5%.



La encuesta demuestra que la delincuencia ha aumentado. Esto significa, en concreto, que más de 228 mil personas han sido víctimas de delitos, adicionalmente a las que lo sufrían con anterioridad.



Por cierto que las autoridades siempre van a opinar que el tema no es para alarmarse. No obstante, la ciudadanía entiende que una cosa es el discurso público y otra muy distinta la realidad que se vive en el día a día.



Este tema no es privativo de Santiago o de ciudades con mayor densidad poblacional, ya que en provincias también está instalado aunque afortunadamente en menor medida, pero es una tendencia que también se observa en regiones.





A tal nivel llega esta preocupación, que ya hay parlamentarios que han solicitado que se evalúe a los fiscales para premiar a quienes condenan a los delincuentes, con penas que corresponden a la gravedad del delito; y sancionar a los fiscales que tienen altos niveles de archivos provisionales o sobreseimientos y que en definitiva significa que no pasa nada.