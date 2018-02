Crónica 15-02-2018

Cinco alimentos que queman grasas y que el 60% de las dietas sin supervisión médica no incluyen

Si estás en pleno proceso de adelgazar con miras a tus vacaciones de verano, esta nota es para ti.

Cuando comenzamos una dieta, generalmente lo que buscamos es perder peso en el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando un régimen alimenticio para adelgazar no tiene supervisión médica, frecuentemente se tiende a comer menos y a dejar fuera del menú alimentos que tienen una función fundamental en el proceso de la quema de grasas

. De acuerdo a la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), más del 80% de las personas que comienzan una de las dietas famosas por perder peso en tiempo récord -como la "Dukan", "Atkins", "Scarsdale o "Carb Lovers"- tienden a fracasar principalmente por la falta de supervisión médica, según informó Infosalus, portal de salud de Europa Press. Por su parte, la especialista de la Clínica Feel Good de Madrid, la doctora María Amaro, aseguró que "no debemos confundir alimentos que no engordan con otros funcionales y útiles para la quema de grasas. Es algo que suele ocurrir de forma habitual, ya que la desinformación o escasa información hace que la mayoría de las personas que vengan a consulta sea por una o varias dietas frustradas"

. En esa línea, la experta habla de cinco alimentos "muy eficaces en la quema de grasas" que no se incluyen en el 60% del tipo de dietas sin supervisión, porque hay "un desconocimiento o cierto tabú a su alrededor"

. Estos son: Jengibre: Es un alimento muy depurativo y su principal aporte a la quema de grasas es que estimula el metabolismo y al mejorar la digestión, favorece la pérdida de grasa. Pimiento picante: Contiene capsaicina, una sustancia química que mejora la eliminación de grasas cuando estamos en reposo.

Palta: Sabido es el alto contenido de grasas de este alimento. Sin embargo, estas son monoinsaturadas, muy fáciles de quemar haciendo ejercicio.

Además ayuda a la liberación de insulina y contribuye a absorber el calcio, algo imprescindible para la pérdida de grasa.

Apio: Además de tener muy pocas calorías, el alto contenido de fibra de este vegetal ayuda a aumentar la sensación de saciedad, regula los procesos metabólicos, contribuyendo a una mayor quema de grasa.

Quínoa: Este alimento tiene un alto contenido de proteínas y fibras, y es muy rico en nutrientes como hierro, zinc, selenio y vitamina E.

Al utilizar recursos del cuerpo para regular la energía del organismo, la quínoa es muy importante en la pérdida de grasa.