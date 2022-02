Opinión 10-02-2022

Cinco beneficios de las actividades acuáticas para los niños

Los juegos en el agua aportan en el desarrollo personal, emocional y social de los más pequeños.

Santiago, 9 de febrero - Las actividades acuáticas son un buen plan de entretenimiento en familia para este verano. Además de ser divertidos, los juegos en el agua contribuyen en distintos aspectos del desarrollo personal, emocional y social de los niños; por ejemplo, en el aumento de su independencia y la seguridad en ellos mismos. Es por esto que Huggies, la marca para el cuidado infantil de Kimberly-Clark, da a conocer cinco beneficios que brinda este tipo de experiencias para los más pequeños del hogar.

1. Potencia el desarrollo psicomotor:

A diferencia de los ejercicios fuera de agua, el desplazamiento en la piscina brinda una sensación de libertad, de ligereza y facilidad para realizar distintos movimientos en todo sentido, lo que contribuye a una mejor coordinación y sensibilidad motriz en los primeros años de vida.



2. Fomentan los buenos hábitos de seguridad en el agua:

Siempre bajo la supervisión de sus padres o tutores, es aconsejable que los niños desarrollen una relación cercana, cuidadosa y amigable con el agua desde pequeños. Entre el primer y cuarto año, los bebés pueden tomar clases iniciales de natación en compañía de sus padres o simplemente chapotear, hasta que se sientan preparados para aprender a nadar solos.



3. Despiertan la curiosidad y fortalecen la confianza en uno mismo:

Las actividades en el agua ayudan a la estimulación temprana, lo que contribuye a una mejor percepción del entorno, a ser más aprehensivo, independiente y también al desarrollo de la autoconfianza.



4. Afianzan la relación afectiva y cognitiva del bebé y sus padres:

Al ser una actividad conjunta, al momento de estar en la piscina, el bebé puede sentir el instinto protector de sus padres. Las reacciones innatas e instintivas que generan practicar natación contribuyen a alimentar el amor y la sensación de orgullo de parte de papá y mamá.



5. Contribuyen a la relajación, el sueño y el apetito:

El agua tiene propiedades relajantes que ayudan a liberar la tensión nerviosa; además permiten que los niños disfruten más y mejor sus horas de sueño. Las actividades acuáticas también generan mayor apetito.



Pamela Leiva, Brand Manager de Huggies en Chile, comenta que “desde Huggies queremos ser un apoyo para los padres en las distintas etapas del crecimiento de sus hijos. En esta temporada de verano, una de las alternativas para acompañarlos es la ropita interior Little Swimmers, que ofrece un ajuste perfecto y permite que los niños disfruten del agua sin tener que preocuparse por filtraciones”.



Acerca de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NYSE:KMB) y sus marcas de confianza son una parte indispensable de la vida para las personas en más de 175 países. Impulsados por el ingenio, la creatividad y la comprensión de las necesidades más esenciales de las personas, creamos productos que ayudan a las personas a experimentar más de lo que es importante para ellas. Nuestra cartera de marcas, incluyendo Huggies®, Kleenex®, Scott, ® Kotex® y Plenitud® ocupan el 1er Lugar o 2o lugar compartido en 80 países. Usamos prácticas sostenibles que apoyan un planeta saludable, construyen comunidades más fuertes y aseguran que nuestro negocio prospere en las próximas décadas. Para mantenerse al día con las últimas noticias y conocer casi 150 años de historia de innovación de la compañía, visite kimberly-clark.com/es.

Acerca de Huggies

Huggies®, la marca de Kimberly-Clark que ofrece productos especialmente pensados para el cuidado del bebé en todas sus etapas. Entre sus productos se destacan los pañales Huggies® en sus diferentes presentaciones; Línea Huggies® Recién Nacido, son los primeros pañales del bebé; Huggies® Supreme Care, cuidado Natural para su delicada piel; Huggies® Flexi Comfort, flexible para acompañar cada paso del bebé; Huggies® Protect Plus, para un bebé sequito toda la noche; Huggies® Triple Protección y su protección garantizada; toallitas húmedas Huggies®, limpieza desde la primera pasada; Huggies® Active Sec Pants, protección total con ajuste perfecto; los calzoncitos desechable para el agua Little Swimmers® y GoodNites®, ropa interior desechable para dormir, crema protectora con aceite de almendras y línea de productos para baño.



Contacto de prensa

Francisco Muñoz

fmunoz@kreab.com