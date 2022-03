Opinión 03-03-2022

Cinco Chuicas





- ¡ Ya poh Mañungo oh ! no te pongay pesa’o poh… más que rellueve y tanto que te dio por tomar,…. ya pooh cabrito que to’avía falta p’a llegar a tu casa… y p’a más se te ocurre traer esta chuica, no se pá que queris más vino, te parece poco lo que ya hay toma’o.

+ Rumualdito, hermanito-compaire no me diga ná , que yo no más se pá que quiero este vinito, shit , yo sabré poh .

+Hermanito mío, Rumualdito no meta bulla hermanito- no meta ni bulla, cuando lleguemos a mi casita, no quiero que mi niñito lindo se despierte, shiii, callaito mi hermanito-compadre, que no despierte mi niñito que es lo que más quiero en este mundo.

-Mañungo oh, ya poh, que sigue lluviendo, estamos ré mojaos y vos te ponis re carnaza con trago, ¿sabis que más hermano ? Muy tu compadre seré, pero si no te apurai que aquí mismo te dejo tirao a voz y tu chuica .

+ No, compairito-hermano, no sea malito con su hermanito menor, uste no más sabe que más que lo quiero, aunque uste no me la crea harto que lo requiero, y aunque comenten mal de uste, los hablaores de siempre, que hablen y re hablen, digan y redigan que mi niño, que mi tesoro mío se parece más a uste, que a mí que soy su papito…Sabes Rumualdito mi compairito-hermano, los niños y los curaos siempre decimos la verdad, sí hermanito, siempre decimos verdades y por eso me gusta sincerarme con Ud..

- Ya poh Mañungo, no me vengai con eso otra vez poh… siempre que te curay me salís con el mismo cuentito, que el niño se parece a mí… bueno Mañungo y que queris poh… el niño se parece al tío… porque tenemos la misma sangre…poh … si el niño se parece a mí es por herencia de sangre , me vay a decir ahora que no somos hermanos acaso….. Mañungo compaire, no me digai nunca más esas cosas Mañungo , no me gusta que me digai esas cosas que me duelen, entiende mi hermanito.

+Si compadrito, entiendo, curao estaré, pero le entiendo, y le prometo , le juro hermanito mayor, escúcheme bien, hoy es la última vez que me escuchará decirle esas cosas, sí hermanito re nunca más me escuchará decirle esas cosas que tanto lo ofenden.

- Párate Mañungo que estay más embarrao que adobe, shí ni tu mujer te va a conocer ahora,, … vamos andando más mejor oh, que chitas que se puso hela el aguacero, ya, agarra tu chuico y vamos que tengo mucho frío. No sé pá que trais tanto vino, ¿que vai a seguir tomando ?

+No, hermanito, yo no más sé pá que lo traigo y uste hermanito nunca, nunca, lo va a saber, re nunca.

- Menos mal , llegamos a tu casa Mañungo y ahora pórtate bien oíste. Deja la chuica ahí ¡oh!, que nadie te la va a quitar,… oye, ya tenis cinco chuicas, ¿ que vay hacer con tanto vino ?.

+Shit hermanito, que eso no se dice…shiit.

- Mira Mañungo en la pieza de tu mujer, mi cuñá y comadrita Rosi, todavía está encendía la vela del altar. Chita que es devota mi comadrita, tiene pura fe en su santito, eso es bueno hermano, así nunca entrará el mal en tu casa.

+ Qué bueno replicó Mañungo haciendo una mueca, sí, nunca más entrará el mal a mi casa.

- ¿Dónde te vay a acostar Mañungo ? Preguntó Rumualdo.

+Aquí, poh hermano, aquí duermo yo poh hermanito, solito en esta pieza, que mi mujer no me quiere ni ver cuando llego malito.

- Shi , malito… si venís más que malito poh; no sé por qué tomai re tanto, si venís más guasquiao que carrera e potrancas. Ya, acuéstate tranquilito y tápate bien que no te vai resfriar, oíste . Chao hermano nos vemos, no te preocupis, yo cierro la puerta, chao……



{} Rumualdito, la voz de Rosi su cuñada y comadre, sonó empalagosa e insinuante, pá onde va uste Rumualdito, tan re creio y con tanto apuro, que ni siquiera le dio un beso a su hijito, seguritamente que alguna otra lo está esperando por hay, ¿ o que ya se olvidó de mí que anda tan alzao ? las palabras de Rosi , eran cada vez más acarameladas y provocadoras, sonreía a la vez que entre mordía sus labios haciéndolos irresistiblemente deseados, la transparente prenda de dormir exhibía la sexual tentación de su cuerpo.

- Rumualdo la contempló en silencio e indeciso. La luz del sirio en el altar hogareño la iluminaba destacando más aún su bella figura. Rumualdito , su compadre- cuñado, vencido por la irresistible invitación, con ansias cogió aquella generosa fruta prohibida, llevándola y ella dejándose llevar hasta el marco de entrada a la pieza dormitorio que sólo poseía una cortina que hacía las veces de puerta… Shiiit, decía Rumualdito, que no se despierte tu marido. Sí, dijo ella con gozosa malicia, acaso no es su hermanito, a la vez que dejaba caer su transparente camisa de dormir.

Mañungo , con su fina daga, más veloz que lengua de serpiente dio dos simultáneas estocadas que parecieron ser una sola. Contemplándolos ya sin vida, a la vez que se persignaba comentó,… ve hermanito- compadre, le dije; ahora nunca más me escuchará decirle esas cosas que tanto le ofenden, y tu Rosi, nunca más me veray pedirte que te acostis con migo.

Luego fue a la pieza donde guardaba las cinco chuicas,…mmmmm, murmuro… sí, con estas tengo pá velarlos. Gueno y si falta… compro más poh.-.





Oscar Mellado Norambuena.