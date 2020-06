Deporte 04-06-2020

Cinco clubes de natación de unen para entrenar simultáneamente



Los sábados por la mañana, jóvenes deportistas se conectan a través de la plataforma Zoom para realizar una rutina de ejercicios rotativa que sugieren los entrenadores de las instituciones convocantes.

Una original manera de entrenar en casa producto de la cuarentena por Covid-19 que afecta a la humanidad, están impulsando cinco clubes de natación de la ciudad de Talca.

La idea es que los deportistas se mantengan en condiciones físicas, entendiendo que los esfuerzos son individuales.

Es decir, el nadador sabe que a la hora de competir, depende de sí mismo, ya que se enfrenta a varios adversarios que buscan similar objetivo.

Como una forma de aunar criterios prácticos, los Clubes Natal, Traypín, Colegio Montessori, UCM y el Programa “Crecer en Movimiento” del Mindep-IND, acordaron generar un plan único de entrenamientos.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos dijo “esta es una muy buena iniciativa que demuestra la entrega a su disciplina que tienen entrenadores y deportistas. La natación es un deporte complejo. Es indispensable estar en el agua, pero la pandemia no lo permite. A raíz de lo que está ocurriendo, estas cinco instituciones se pusieron de acuerdo para entrenar todos el mismo día y a la misma hora, es decir, los sábado a las 11.30 horas, utilizando la plataforma zoom. Empezaron con 35 nadadores y ya se ha llegado a los 65, lo que demuestra el entusiasmo por entrenar y mejorar la condición física para cuando la situación sanitaria cambie”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

A esta forma de entrenar en casa, se le ha denominado “Natación-Talca se une vía online”, coordinado por los profesores Javier González, Claudio González, Cristián Escobar, Andrés Flores, Leonel Cid, Margarita Vicuña y Ricardo González.

Cada clase es dirigida por dos técnicos, quienes se van rotando en la demostración de una rutina de ejercicios que se va exponiendo de manera virtual para que los deportistas la sigan desde sus hogares.

La profesora Margarita Vicuña explicó “nos hemos puesto de acuerdo para desarrollar entrenamientos en conjunto. Se realiza una preparación física que incluye calentamiento, proceso de activación corporal, trabajo principal y después de vuelta a la calma con mucha elongación. Las ventajas son mantener a los chicos motivados, que estén en constante comunicación con sus entrenadores y compañeros, sabiendo que nada va a reemplazar el agua. Se ha perdido la sensibilidad que se tiene estando en el medio acuático, pero a través de los ejercicios que les impartimos, estanos fortaleciendo la fuerza, flexibilidad y resistencia. Es un proceso lento el regreso al agua, pero el aspecto físico les ayudará mucho para mantener su peso, alimentarse e hidratarse de buena forma y cumplir con sus obligaciones de estudio”, dijo.

Se comenzó con 35 niños y niñas y se ha logrado llegar a 65 por clase vía plataforma zoom.

La nadadora del Programa “Crecer en Movimiento” del Mindep-IND, Martina Valdés Valenzuela señaló “los profesores nos piden usar cosas sencillas. Yo tengo una colchoneta y armé una especie de tarima de 20 cms que me sirve de piso. También ocupo la mochila de la escuela con cuadernos y libros para cargar. Como si fuera una pesa. Estos ejercicios los repito sola los lunes y miércoles y me conecto los sábado por zoom con los demás niños y niñas y seguir las clases”.

Lo importante de este sistema de entrenamientos, es que los nadadores lo tomen como “una oportunidad” para mejorar su condición física que es fundamental a la hora de competir.

Un buen y coordinado “braseo” es dominar la prueba acuática, en busca de la victoria y de una buena marca en la especialidad respectiva.