Nacional 17-01-2019

Cinco hitos que traerá a Santiago la apertura de la Línea 3 de Metro

Para el 22 de enero se programó la inauguración de la Línea 3 de Metro, un recorrido que se extenderá por más de 20 kilómetros, pasando por seis comunas de la capital, contará con 18 estaciones y unirá a La Reina con Quilicura.

Dentro de las novedades que presenta la vía se encuentra el hecho de que los trenes operarán sin conductor, todos los andenes contarán con puertas para resguardar la seguridad de los pasajeros, los vagones estarán equipados con aire acondicionado y tendrá accesibilidad universal, ya que todas las estaciones cuentan con ascensores y espacios amplios para transitar. No obstante, hay cinco hitos que marcarán la apertura del nuevo recorrido, y que traerán grandes beneficios tanto para quienes suelen utilizar habitualmente el Metro y quienes vivirán cerca de las estaciones. Ahorro de tiempo para usuarios Uno de los principales beneficios que presentará el nuevo recorrido está relacionado con el tiempo que gastarán en sus viajes, el cual según explicó el Presidente del Directorio de Metro, Louis de Grange, será menor.

En promedio los usuarios de la Línea 3 van a ahorrar un 50% de viaje. Para tener una idea, los vecinos de Conchalí para llegar al centro de Santiago hoy se demoran 46 minutos, y tras la apertura pasarán a demorarse 12 minutos, si eso lo expandes al año, significa un ahorro de más de 220 horas", señaló. Además, De Grange recalcó que ahora el usuario se podrá “programar mucho mejor, porque con el metro tu sabes a qué hora vas a llegar a tu destino, y por lo tanto con estos 22 kilómetros adicionales hay más gente que va a poder llegar mucho más confiado a su destino". Más espacios urbanos Un aspecto muy importante para los vecinos de las nuevas estaciones es que éstas no generen problemas para el entorno. Por ese motivo desde Metro han tomado algunas medidas para que su llegada al sector aporte algo más que solamente transporte. Dentro de las medidas para lograr esto se encuentra la implementación de espacios que puedan ser aprovechados por los vecinos y transeúntes. "Todas las estaciones en la superficie en la que fueron emplazadas van a tener un aporte urbano, van a tener un uso más amigable de todos los espacios con plazas de bolsillo, con nuevos servicios y con nueva prestación de inmobiliaria pública de alto estándar", confirmó el Presidente de Metro. Ampliación de la cultura En los últimos años la compañía de transporte ha puesto énfasis en la promoción de la cultura, es por este motivo que muchas de las estaciones han sido decoradas con cuadros de artistas nacionales. Ejemplo de esto son Universidad de Chile, Baquedano, Moneda, Los Leones, Bustamante, Lo Valledor, etc. Es por este motivo que tres estaciones del nuevo recorrido (Parque Almagro, Fernando Castillo Velasco y Plaza de Armas) contarán con la presencia de obras de arte de expositores chilenos.

Descongestionar Línea 1 El hecho de que la nueva Línea 3 tenga un trazado de 22 kilómetros y atraviese las comunas de La Reina, Ñuñoa, Santiago, Independencia, Conchalí y Quilicura, genera que los usuarios tengan más variantes a la hora de planificar y realizar un viaje. Al haber más estaciones, ya no tendrían que utilizar obligatoriamente algunas líneas para llegar a sus destinos, ya que los recorridos serán más directos. Esto iría indirectamente en beneficio de quienes, por ejemplo, utilizan la Línea 1, ya que verían una baja en la cantidad de flujo dentro de esta vía, considerada una de las más estresadas del mundo. Santiago casi un récord Tras la apertura de esta nueva línea, el Metro de Santiago contará con un recorrido de 142 kilómetros, lo que lo posicionará como el segundo transporte subterráneo más extenso de Latinoamérica, solo superado por el de Ciudad de México, que cuenta con un recorrido superior a los 200 kilómetros.