Opinión 26-02-2022

Cinco ideas para una vuelta a clases más sustentable

Llega marzo y atrás quedan los días de playa y verano para dar paso al regreso a clases. Si bien la vuelta a la rutina y las preocupaciones puede no ser el momento más agradable, lo importante es no olvidar que en esta nueva etapa del año debemos seguir cuidando el planeta con conductas cotidianas que contribuyan a la sustentabilidad ¿Cómo hacerlo? Acá te contamos cinco tips para que tomes en cuenta y seas un agente de cambio positivo.



Reutilizar materiales escolares: una excelente alternativa. Las listas de útiles suelen ser largas, costosas y considerar muchos elementos que pueden haber sido incluidos en ocasiones anteriores. Por eso, antes de comprar, no olvides revisar lo que quedó disponible de años anteriores y que esté en condiciones de ser usado. De esta forma no sólo ahorras costos, sino también reduces la cantidad de residuos y la producción innecesaria de este tipo de materiales, que también implica una alta huella de carbono.



Libros usados: tu mejor aliado. La cantidad de libros que se tiene que comprar cada año es alta y, muchos de ellos, terminan el período en buenas condiciones. Por eso, antes de adquirir ejemplares nuevos, considera las opciones usadas, preguntando a tus conocidos o a alumnos de cursos superiores. Así, no sólo evitarás toneladas de residuos, sino que además ayudarás a tu bolsillo.



Útiles de materiales reciclados: misma calidad, menor impacto. Afortunadamente, cada vez hay más opciones de útiles escolares elaborados a partir de materiales reciclados. Busca en internet, revisa las certificaciones y, por supuesto, prefiere siempre a pequeños emprendedores locales que tengan este tipo de productos.



Ojo con los snacks que eliges. Tu gran poder como consumidor es premiar a las empresas con tu compra. Por eso, cuando elijas los alimentos que acompañaran a tus hijos al colegio, opta por aquellos elaborados por marcas socialmente responsables. Una buena idea son los cereales, muesli, brownies y chocolates de Pacari, compañía ecuatoriana que ha sido ampliamente premiada por sus productos veganos elaborados bajo un modelo sostenible con foco en el comercio justo.



Al enviar tus colaciones ¡elimina los plásticos! Los residuos plásticos demoran alrededor de 500 años en desaparecer de la tierra y muchos de ellos terminan en los océanos dañando enormemente la biodiversidad. Por eso, al envolver los sándwiches o cualquier colación, no uses empaques de ese material. Una excelente propuesta es la que trae el emprendimiento chileno I Am Not Plastic, con bolsas herméticas y film adherente 100% compostables, que se desintegran en sólo 180 días. Elaboradas a partir de biopolímeros, mantienen la comodidad y versatilidad del plástico, eliminando sus efectos nocivos en el medio ambiente.