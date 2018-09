Opinión 07-09-2018

Cinco Profesores Chilenos postulan al “Nobel de la Educación”

Un jurado los seleccionó después de una campaña nacional y ellos pertenecen a las diferentes realidades educativas, con sus proyectos innovadores en favor de los aprendizajes de sus alumnos.

El año pasado este “Nobel” lo obtuvo la Profesora Británica Andria Zafirakou, hija de inmigrantes, al transformar uno de los barrios pobres de Londres, en un modelo innovador a través del arte. Visitó Chile con este Nobel.

En la edición del diario “El Mercurio”, del domingo 2 de septiembre pasado, en una extensa crónica se publica la postulación de los 5 Profesores de Chile, elegidos por un Jurado Nacional, para ser presentados sus respectivos proyectos educativos, que tendrá la responsabilidad de participar, uno de ellos, al Nobel de la Educación de este año, con miles de docentes de varios países. El ganador recibirá un millón de dólares.

El Jurado

En Chile postularon unos 23 mil profesores, a la versión del Global Teacher Prize institución que busca reconocer a los mejores docentes de cada país. Fueron poco más de 700 los que siguieron en carrera y será en octubre, en una ceremonia a la que concurrirá el Presidente de la República y altas autoridades del país, donde se conocerá al ganador que se presentará a nivel mundial y recibirá esta distinción nacional y 10 mil dólares.

El Jurado está formado por el Premio Nacional de Educación Beatrice Avalos; el Secretario de la Agencia Calidad de la Educación Carlos Henríquez y Decanos de varias Facultades de Educación de Universidades.



Los postulantes

Esta información reseña los Proyectos de cada uno de los 5 postulantes y son: Felipe Ramírez, Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, atiende a niños hospitalizados, según tratamientos y rehabilitación; Paulina Villarroel, Jardín Infantil Comunidad de Niños Tricahue de Cerro Navia, fue voluntaria de Conin y con las pobladoras creó este Jardín Infantil para potenciar la educación inicial; Patricio Acuña, Escuela Adelaida la Fetra (Huechuraba) y Liceo Nocedal (La Pintana), enseña a los alumnos Robótica, insertándolos en estos procesos tecnológicos y que ellos aprenden “haciendo cosas”; Ruperto Pizarro, Escuela Edmundo Vidal (Vicuña), enseña matemáticas demostrando a los alumnos que los profesores de esta asignatura “no son terribles” y en forma activa explica las fracciones, las cuatro operaciones y los ángulos, subiéndoles su autoestima, logrando un aumento en la matrícula y Lorena Céspedes, Escuela Armando Dufey Blanc (Temuco), Profesora de Física (tiene un Doctorado), con una metodología activa y creativa interesa a los alumnos en esta disciplina, creando un aula virtual donde les hace retroalimentación con los encuentros de robótica que se realizan a nivel regional.

Actual Nobel (creado el 2015)

Se trata de la Profesora Británica Andria Zafitakou, hija de inmigrantes, casada, madre de dos hijas, domina varios idiomas y dialectos, que tuvo que aprenderlos para atender a sus alumnos procedentes de varios países. Dice que eso “no significa que hable todas sus lenguas”.

Implementó horas extracurriculares para que los niños, que no podían estudiar en sus casas, lo hicieran en el colegio, creando un Club con esta finalidad, que fue exitoso, como otras actividades que tuvieron acogida en la comunidad.

Siempre quise ser Profesora, dice, en la especialidad del Arte y debía luchar, para evitar las disminuciones de horas de clases cuando se hacían cambios curriculares, con menoscabo de dichas asignaturas. Todos los conocimientos son importantes y deben promover el desarrollo armónico e integral del ser humano y en eso la educación tiene gran responsabilidad.

Estuvo de visita en Chile, después de haber obtenido el Nobel, dando Conferencias de Prensa, Charlas e Universidades y siendo recibida por altas autoridades educacionales. En todas ellas promovió la participación en este Concurso Mundial y que en Chile ya tuvo amplia acogida.

Mi opinión

No tengo antecedentes si hubo Profesores, Escuelas o Liceos de Linares que hayan postulado a este Concurso Nacional, que venció el 29 de julio, cuyo Jurado eligió a los 5 Profesores y que ahora deberá seleccionar a uno de ellos, que representará a Chile a nivel Mundial.

Si ello no fue así, debiera promoverse la participación de los Profesores y Directivos en sus Proyectos Educativos, que buscan una mejor enseñanza y un buen aprendizaje de sus alumnos y que involucren a la comunidad. Considero que tenemos muy buenos profesores y muchos de ellos tienen “sueños” por llevarlos a la realidad y otros que son exitosos y que por modestia quedan en el aula o el establecimiento educacional, con la satisfacción personal de haber logrado lo mejor para sus alumnos y comunidad, sin que ellos tengan trascendencia. ¡Ahora está la oportunidad!

Para el Concurso del 2019, Linares no debiera quedarse sin la presentación de algún Proyecto, establecido en las bases de este Concurso, ya sean referidos a la Ecología, nuevas metodologías en los aprendizajes, convivencias y relaciones estudiantiles, grupos musicales y orquestas, rescate del patrimonio bibliográfico, experiencias científicas y tecnológicas, patrimonios culturales, transformación de una comunidad por la acción de una Escuela, etc. y tantos otros temas.

Este Concurso lo organiza Elige Educar Chile (www.gtpchile.cl) y a nivel nacional lo han ganado dos Profesores: Eligio Salamanca de la Escuela de Quelhue (IPucón) y Eduardo Cortés de la Escuela Industrial (Quillota).

(N. del A. Crónica de “El Mercurio” citada y su Columna en ”El Heraldo” del 13 de junio 2018)



Raúl Balboa Ibáñez (Foto)



Leyenda de Foto:

Premio Nobel de Educación 2017 Andria Zafitakou en el momento que lo recibe.