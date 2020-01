Social 17-01-2020

Cinco recomendaciones para cuidarse del sol y evitar el cáncer de piel

Experta entrega recomendaciones para tener una piel protegida y saludable.



Veranos de altas temperaturas y sol implacable. Son algunas de las condiciones que expertos en cambio climático han expresado y que se prevé marcarán la tónica cada año. Por esta razón los riesgos producto de la radiación solar, como por ejemplo el cáncer a la piel, aumentan en este período del año. Para ello expertos entregan algunas recomendaciones que te permitirán no sólo cuidarte a ti sino también a otros disminuyendo los riesgos de contraer enfermedades productos de los altos índices solares.



La enfermera y decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Pedro de Valdivia, Pamela Duarte, explicó que "se calcula más menos que a los 18 años, un joven chileno ya ha recibido la radiación equivalente a lo que debió recibir en 50 años”.



“La exposición inadecuada al sol puede causar alteraciones en la piel algunas de extrema gravedad, como es el cáncer de piel, en donde el 90% se deben a la exposición a la radiación ultravioleta".



“El conocimiento científico establecer que la mayoría de los cánceres de piel aparecen después de los 50 años, pero el daño generado por la exposición constante al sol, sin los cuidados preventivos o mitigadores, comienzan mucho antes. Por eso es fundamental que estas medidas de protección, para prevenir su posterior aparición, sean tomadas a temprana edad”, no sólo en período estival, también el resto del año agregó la profesional.



RECOMENDACIONES

Mantenerse a la sombra, bajo árboles y si se está en la playa utilizar quitasoles, no exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas; Usar ropa protectora y holgada, incluyendo sombreros con ala ancha que alcancen a cubrir la cara, cuello y hasta hombros; y

Aplicar protector solar en todo el cuerpo ,media hora antes de exponerse al sol y volver a aplicarlo cada 2 horas o antes si se estuvo en el agua o hay una sudoración excesiva.