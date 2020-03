Crónica 29-03-2020

Cinco universidades se unen para fabricar 100 mil máscaras de protección facial para hospitales



Las Ues. de Talca, de la Frontera, Austral, de Concepción y de Los Lagos participan en la iniciativa.

Alrededor de 100 mil máscaras faciales esperan generar, a través de sus impresoras 3D y equipos de fabricación, las Universidades de Talca, de Concepción, de la Frontera, de Los Lagos y Austral, quienes se asociaron para aportar desde la academia en la fabricación de estos productos hacia el sistema público de salud.

La contribución se gestó por una asociación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, las Universidades y un equipo del Colegio de Arquitectos de Chile que labora en temáticas hospitalarias, quienes aunaron sus esfuerzos para la generación de este material, que es una adaptación de otros modelos que se han diseñado en Europa.

“Queremos aportar desde nuestro quehacer a la comunidad y en específico al sistema de salud público que está necesitando más de estas pantallas de protección facial. Esperamos en las próximas semanas seguir en este proceso, sumar a más instituciones y conocer de posibles nuevos requerimientos desde el Ministerio para continuar contribuyendo, ya sea con nuestros conocimientos o a través de infraestructura”, expresó la profesora de Ingeniería de la Universidad de Talca, Karin Saavedra, quien inició las conversaciones para esta colaboración.

Para dar una estructura a la asociación, crearon FABTEC Covid19 que agrupa a dichas Universidades y organizaciones civiles con el objetivo de poner a disposición conocimientos e infraestructura para apoyar con soluciones tecnológicas en la emergencia de salud pública que enfrentamos. En el sitio http://www.coronavirus.utalca.cl/fabtec.html es posible acceder a información y sumarse a la iniciativa.

Autoridades gubernamentales han destacado este aporte: “Quisiera recalcar el rol y la gran voluntad que ha tenido la comunidad científica en general, para aportar todo su conocimiento y equipos técnicos ante la emergencia sanitaria mundial que estamos viviendo. Hoy, luego de varios años de haber podido desarrollar conocimientos para un capital humano avanzado y equipamientos tecnológicos, vemos que la inversión del Estado fue algo acertado y que debemos seguir desarrollando a futuro, para que Chile sea referente mundial en cuanto a conocimientos, ciencia y tecnología”, afirmó Paulina Assmann, seremi de Ciencia de la Macrozona Centro-Sur, que comprende desde la Región de O´Higgins a la del Bío-Bío.

Por su parte, Olga Barbosa, seremi de la Macrozona Sur del mismo ministerio, correspondiente a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos expresó que, “ojalá otras Universidades y los Centros Tecnológicos participen de iniciativas como éstas, donde se integran las capacidades de infraestructura y de talentos que tenemos en el país para solucionar problemas de nuestra sociedad, como es el caso de esta pandemia”.

Operativa

La académica de la Universidad de Talca explicó que la idea ahora es levantar una página web donde estén disponibles los diseños que se pueden realizar en cualquier impresora 3D, ya que la reproducción de las piezas puede ser efectuada no solo por estas instituciones, sino también por privados u otras organizaciones que cuenten con la máquina y quieran aportar. Para que los interesados puedan fabricar, las casas de estudios entregarán protocolos de limpieza para el acopio de las donaciones y un formulario para la gestión de éstos.

“Si hay personas interesadas en imprimir el modelo, le pedimos lo haga llegar posteriormente a la Universidad, para que nosotros canalicemos hacia los organismos estatales de acuerdo a sus necesidades. Además hacemos un llamado a las instituciones y empresas para que puedan aportar en la generación de más protectores, no solo por impresión 3D, también ver la factibilidad de inyección y otros procesos”, precisó la académica de la UTalca, quien añadió que la primera institución que donó fue el Rotary Club de Curicó.

Aporte Utalino

En el caso de la Universidad de Talca puso a disposición nueve impresoras 3D, cuatro de la Facultad de Ingeniería -ubicadas en el campus Curicó-, además de cuatro equipos pertenecientes a la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño y uno correspondiente a las Facultades de Psicología y de Educación. Junto con esto, y de forma interna, se está solicitando que alumnos y académicos puedan ser voluntarios para manipular las máquinas en diversos turnos.

Simulador

Otra arista de esta colaboración, permitirá la creación de un simulador para aprender a cambiar las piezas de los ventiladores mecánicos, que debido a su alto uso debe ser constantemente mantenido. En esta línea se encuentra trabajando la Escuela de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual de la UTalca, en conjunto con un equipo de la Universidad de Concepción.

“Estamos en proceso de desarrollo de la iniciativa y esperamos que esté disponible en un par de semanas más. Queremos ayudar a la crisis sanitaria a través de nuestra carrera que es multidisciplinar, ay que tenemos las competencias no solo para crear juegos de entretención, sino desarrollar diseños educativos o ‘serious game’, como se conoce este ámbito”, comentó Pablo Rojas, director de esta Escuela de la institución maulina.

La idea es desarrollar un tipo de manual interactivo, modelando un espacio como una clínica, donde se debe realizar el proceso de cambio de piezas, lo que ayudará a quien lo realice a entender el proceso.