Opinión 07-11-2017

Cincuenta años de registro histórico - Diputado por Linares, autor del 1er. Himno Nacional, -

En el desenvolvimiento literario y cultural de Linares hay una fecha que ningún historiador dejará de citar cuando se haga un estudio concienzudo sobre las conquistas intelectuales alcanzadas por nuestra provincia en el curso del presente siglo. Esa fecha es el 9 de Septiembre de 1916.

Si se quisiera prescindir de ella o simplemente subestimarla, habría que traerla a nuestra memoria cada vez que algún extranjero de elevado entendimiento o un connotado profesor, sociólogo o investigador llegara a estudiar la historia de esta región y buscara en los archivos el nombre de la entidad social o corporación científica -que a través de cincuenta años-, en una labor constante y sin ostentación, ha sido la primera en enaltecer el nombre de Linares, oponiéndose a que fuese sustituido por el Maule.

La única, además, que ha salvado de la destrucción las publicaciones editadas desde 1871; y que adelantándose a muchas iniciativas oficiales ha pedido la creación de centros universitarios provinciales, de parques, escuelas forestales, aldeas campesinas, estafetas postales para Palmilla y La Guardia; placas recordatorias de los sitios históricos como la casa en que alojó el General Pareja en Yerbas Buenas o las habitaciones en que nacieron o pasaron su infancia los sabios Molina y Letelier, y los escritores Hernández y Espinosa.

El esclarecimiento de estos hechos nos llevará forzosamente a expresarles a quienes se interesen por conocer el pasado de esta región, que la institución que ha propiciado y realizado tales obras ha sido la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, fundada el 9 de Septiembre de 1916.

Modesta y sencilla corporación que -a partir del año de su formación- sólo ha procurado el conocimiento, la gloria y la grandeza de la extensa faja de suelo que los primitivos conquistadores conocieron con el nombre de Bella Isla.

En cumplimiento de tan nobles ideales, la sociedad no sólo ha revisado viejos infolios y ha acumulado un inmenso material que muchos organismos desearían para sí, sino que ha trabajado afanosamente porque se mantenga vivo en la conciencia ciudadana el amor a la provincia.

Pero no solamente eso, también, a sus servidores insignes, a los sitios de incomparable belleza como el Nevado de Longaví, Laguna del Maule y la selva precordillerana y la cordillerana misma, con el Ancoa y el Achibueno.

Y no solo lo anterior, porque además ha comprendido que los hombres ajenos al estudio de la ciencia, de las letras o de las artes, como los estudiantes de liceos, niñas o niños, aman más a su pueblo cuando más conocen las inteligencias esclarecidas o las bellezas naturales del valle o de la aldea, que los arrulló en su infancia.

Si recordamos los aniversarios de nuestras ciudades, liceos, diarios, hechos de armas o del nacimiento de un educador, justo será que en adelante hagamos lo mismo con el aniversario de la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, segunda institución de su género en Chile y primera en Linares, que durante 50 años ha llevado el nombre de su provincia a todos los continentes y a los centros culturales y científicos del mundo civilizado.

Bernardo de Vera y Pintado, autor de nuestra Primera Canción Nacional, fue Diputado por Linares.

En la Legislatura de 1824, la ciudad de Linares estuvo representada por el gran poeta don Bernardo de Vera y Pintado, autor de la primera canción nacional, que él escribió en 1819 a pedido del Director General don Bernardo O’Higgins y que se cantó en Chile hasta mediados del siglo XIX.

En ese entonces, la letra fue cambiada por los versos de don Eusebio Lillo, quien por respeto a la antigua canción, no quiso alterar el coro de aquel himno, que sigue cantándose hasta hoy con el mismo patriotismo y entusiasmo de hace más de cien años. Coro que electriza el alma de nuestro pueblo y bien hizo don Eusebio Lillo al no suprimirlo.

Don Bernardo Vera y Pintado nació en 1780 en las provincias del Río de la Plata. Sus padres: José de Vera-Mujica y María Antonia López Pintado. Casado con Mercedes de la Cuadra y Baeza, con quien tuvo dos hijas: Lucía y María del Carmen de Vera-Mujica y de la Cuadra.

Llegó a Chile en 1799, después de haber cursado parte de sus estudios en la Universidad de Córdoba. Abogado y político. En Santiago ingresó a la Universidad de San Felipe hasta graduarse de abogado en 1800. En 1807 obtuvo la cátedra de Instituta en la Universidad, donde muy pronto se hizo notar por su agudo ingenio.

En 1810 fue detenido de orden de García Carrasco, bajo la acusación de haber proferido especies subversivas, y fue enviado a Valparaíso con el fin de embarcarle a Lima; pero él se valió de varios subterfugios para volver a Santiago, el 22 de julio, cuando García Carrasco había caído y era Gobernador -en lugar suyo-, el Conde de la Conquista.

Era albino y sabía rimar versos de circunstancias; que le conquistaban simpatías, en las reuniones a las cuales asistía. El gobierno de Buenos Aires lo nombró en 1810 su diputado ante el Gobierno de Chile. En seguida colaboró en la Aurora de Henríquez, de quien fue su gran amigo.

En 1813 compuso el himno con que se inauguró el Instituto Nacional. Después de Rancagua emigró a la Argentina y de allí volvió con el Ejército de los Andes, en el cargo de Auditor de Guerra, siendo confirmado por O’Higgins, el 2 de mayo de 1817.

Formó parte del Congreso como diputado por Linares (1823-1825), vicepresidente del Congreso (1824) y Presidente del mismo (1825). En 1826 fue designado Profesor de Derecho Civil y Canónico del Instituto Nacional.

Al ser elegido diputado por Linares (1824) no es dudoso que haya venido a nuestra ciudad a conocer a sus electores y haya sido huésped de algún amigo. Es más que probable que una familia de aquella época le haya brindado generosa acogida.

Falleció en Santiago el 27 de agosto de 1827, en la más extrema pobreza, tanto que sus funerales debieron costearlos algunas personas caritativas. (Bibliografía: Revista LINARES)





Manuel Quevedo Méndez