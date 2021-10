Deportes 16-10-2021

Circuito Regional de Tenis de Mesa busca proyectar deportistas para las competencias de 2022ctar



• Las asociaciones locales, en conjunto al Instituto Nacional del Deporte, están organizando esta competencia en dos niveles, con la cual pretenden volver al ruedo competitivo, tras la pandemia

Como ya se había dado el vamos al Circuito Regional juvenil de tenis de mesa, que se desarrolla en Sagrada Familia, el siguiente paso era reactivar esta competencia a nivel todo competidor.

Y fue en el Gimnasio Municipal de San Javier donde se dio el vamos a esta cita, que contó con la participación de exponentes de diferentes puntos de la región, quienes representaron a las diferentes asociaciones regionales, que en esta pasada están organizando esta iniciativa, en conjunto al área competitiva del Instituto Nacional del Deporte del Maule.

Fueron dos jornadas llenas de emoción, pues en primera instancia los tenimesistas enfrentaron sus compromisos de manera individual, mientras que en la segunda, la justa fue por equipos.

GANADORES

En el primer día, en la categoría damas, Camila Castillo de la Asociación Talca levantó la copa de campeona en esta primera fecha. En segundo lugar, quedó Javiera Alvarado de la Asociación Maule, mientras que Stephany Sepúlveda también de la escuadra talquina cerró el podio.

En varones, en tanto. Diego Finschi de la Asociación Maule se ubicó en el primer lugar, Benjamín Suárez de la Asociación Talca en el segundo y Elías Martínez de la Asociación de Curicó en el tercero.

Por otra parte, en la competencia por equipos, la Asociación Talca se elevó a lo más alto, Curicó A se ubicó segundo y Talca B cerró el podio.

En esta oportunidad, el IND está colaborando con la premiación, como así también con los jueces, con el fin de mantener con actividad a los exponentes de la zona y proyectarlos para el año 2020, según explicó el Director del Instituto Nacional del Maule, Sebastián Pino Sáez.

“Estamos muy contentos de reactivar la práctica del tenis de mesa en la región. Con este tipo de competencias se busca la proyección de los deportistas para los programas del año 2022 de los Juegos Deportivos Escolares, Juegos Binacionales y Juegos Nacionales y Paranacionales, en vista a la paralización que tuvimos de las competencias por la pandemia”, consignó la autoridad del deporte.

Por otra parte, Camila Castillo Avendaño, doble campeona, primero en individual y luego en equipos, valoró esta iniciativa y destacó el buen nivel de competencia.

"En la prueba individual me parece que mostré un buen nivel, pese a que estoy con planificación de pesas y no puedo cambiarlo, pude llevarlo de buena manera. Me tocó jugar con chicas de buen nivel y me alegro mucho que, por ejemplo, en Curicó y Maule se esté mostrando un muy buen juego. En relación a la competencia por equipos, estuvimos muy bien como grupo, fuimos campeones, así que ahora seguiremos de esa forma para conseguir más buenos resultados", dijo la deportista.

A su vez, Diego Finschi Manríquez, campeón en hombres, consignó que "estuvo difícil el torneo, con varios jugadores de alto nivel. Muchas asociaciones son las que representan a la región del Maule. Afortunadamente pude salir campeón, supe llevar los partidos de buena manera ante mis oponentes que demostraron un gran nivel”.

Tras esta fecha, las dos restantes jornadas en la categoría adulta será el 30 y 31 de octubre y luego el 13 y 14 de noviembre, ambas en el Gimnasio Municipal de San Javier. Por su parte, el torneo juvenil tendrá nuevamente acción el 23 de octubre y luego el 20 de noviembre, ambas fechas que se celebrarán en Sagrada Familia.

Consignar que los mejores en cada una de las categorías, representará al Maule en instancias nacionales.