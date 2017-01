Opinión 11-01-2017

Ciriaco Contreras famoso bandolero del Siglo XIX

tuvo su guarida en el Cerro Quiñe

• Su historial lo asemeja a Martín Fierro y a Robin Hood, cuyos campos de acción estuvieron en Colchagua, Curicó, Talca, Linares, Maule y en Argentina. Considerado un “bandido caballeroso” con sus víctimas y ayudaba a los campesinos pobres.

• La “Lira Popular” relata sus correrías y al bandidaje rural que hubo entre 1820 a 1920. Murió atropellado por un tren.

“Soy sobrino nieto de Daniel Contreras Loyola, reconoce Arnoldo Aravena (95 años, nacido en Linares y con residencia en Santiago, quien posee una “casita” cerca del Puente “Tres Arcos” y voy siempre a mi ciudad natal), descendiente directo del “bandido Ciriaco Contreras”, el más famoso del siglo XIX por esta zona, cuya guarida estaba en el Cerro “Quiñe”, lo cual para mí no es ningún estigma, lo dice en una grabación efectuada por Manuel Troncoso Ibáñez, permanente buscador de documentos, personajes y hechos relacionados con Linares.

Conocedor de dicha grabación y de otros antecedentes de la Web “Memoria Chilena”, fue posible esta Columna, para un personaje poco conocido, que en su tiempo fue mito y leyenda, cuyas correrías las registró la “Lira Popular”.

Don Arnaldo viene siempre a Linares, a recordar su pasado y “tal vez pueda quedar aquí”. Con dos matrimonios, 6 hijos (3 en cada uno), todos ellos profesionales. Un hijo y nieto Médicos, una hija Enfermera y así en otras actividades.

Al mencionarle a los “Bandidos Pincheira”, dice que ellos nunca pasaron del Maule al norte y Ciriaco Contreras, del Perquilauquén al sur y que hay muchas historias no contadas, como los Juicios de “Los Tapias Ricos” contra los “Tapias Pobres” y que estos últimos nunca recibieron nada, de la fortuna dejada en propiedades por esta familia.



Su origen

Ciriaco Contreras nació en Talca, en la Hacienda de Huaquén y se “caracterizaba por ser un joven ordenado, juicioso, que ayudaba a su padre en faenas agrícolas”.

Una vez casado se trasladó a San Fernando y se instaló con una Carnicería, cayendo en el delito del abigeato, condenado a 5 años de prisión, como “encubridor”. Al recobrar su libertad, por el rechazo que tuvo de la sociedad, se trasladó a Rancagua y más tarde a Chillán. En esta última ciudad, se vio envuelto en una pelea, con un grupo de jinetes en estado de ebriedad, dando muerte a uno de ellos, huyendo del lugar y perseguido. Se estableció en San Javier, con carretas fletadoras para el comercio entre Talca y Parral, siendo descubierto.

El bandolero

Renunció a efectuar trabajos “legales” y se desvió hacia actividades “ilegales” para efectuar pequeñas transacciones de ganado, tomando contacto con cuatreros, llegando a convertirse en el “Jefe” de una banda dedicada al robo de ganado y al pillaje, “asaltando caravanas de comerciantes y librando batallas con las policías rurales”.

Entre los años 1860 a 1880 se creó el mito, en la zona central, de Ciriaco Contreras, al implementar un sistema de préstamos forzosos a los hacendados, con la amenaza de asaltar las casas patronales si ellos se negaban. Su fama era de ser un “bandido caballeroso y amigo de los campesinos pobres”, la cual fue creciendo su prestigio con el tiempo, respetando a las familias de los primeros y prestando ayuda económica a los segundos, que lo protegían a él y a sus secuaces (destruían los vales que tenían los campesinos con sus patrones, anulando las deudas).



Su fama y prestigio

A esta altura se dio el contrasentido que prestó servicios a varios políticos locales para llegar al Parlamento, ingresando a la Policía de Santiago, como Director de la Sección de Seguridad, para combatir la delincuencia, en un terreno que conocía, cargo que debió dejar tras la Guerra Civil de 1891, pues fue partidario del Presidente José Manuel Balmaceda, quien durante su mandato lo rehabilitó. En un accidente ferroviario, falleció quedando su recuerdo estampado en varios versos de la “Lira Popular”.

La Lira Popular (Colección Lenz vol. II)

Contiene 13 estrofas sobres este mítico personaje. Se transcriben tres de ellas: “Murió Ciriaco Contreras/ el ladrón más famoso/ en Chile no se encontrado/ otro igual en su carrera”.

“Del sur el gran terror/ Ciriaco por su nombre/ y no encontrarán otro hombre/ bandido de más valor/ le robaba con honor/ al más rico hacendado/ tenía el cuerpo blindado/ con acero como advierto/ y ahora digo que ha muerto el ladrón más afamado”.

“También iba a Argentina/ con sus buenos arreadores/ y ambos los salteadores/ ejecutaban la ruina/ don Ciriaco era la mina/ y la guía verdadera/ arreaba una Hacienda entera/ de aquel ganado más listo/ por eso es que no se ha visto/ otro igual en su carrera”.

Mi opinión

Poco conocido en nuestro Patrimonio Cultural es este mítico personaje, según los libros escritos sobre él, lo asemejan con “Martín Fierro” y con “Robin Hood”, cuyas fechorías las realizaba en las zonas rurales, desde Colchagua hasta el Perquilauquén, sin arrasar Villas, matar personas, secuestrar mujeres y niños, diferenciándose de los “Pincheira”, que en caso de Linares, la incendiaron, robaron y asesinaron al Gobernar Dionisio Sotomayor (una calle que da a la Plaza lleva su nombre).

Este personaje era “caballeroso y humanitario”, ayudaba a los campesinos pobres y al final rehabilitado por el Presidente Balmaceda y llegó a ser Jefe de Policía en Santiago.

En Chillán la “Cueva de los Pincheira” es una atracción turística y por qué no podría ser el “Cerro Quiñe”, a 20 Kms. de Linares, con acceso por Miraflores, guarida de Ciriaco Contreras, cuyo lugar posee, además, un tesoro arqueológico, como son sus petroglifos, como un punto turístico debidamente preparado como tal.

(N. del A. Entrevista grabada a don Arnoldo Aravena por Manuel Troncoso Ibáñez; “Web Ciriaco Contreras = Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile”.-)

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de fotos al pie de cada una:

1.- Ciriaco Contreras, famoso bandolero del siglo XIX de la zona central, tuvo su guarida en el “Cerro Quiñe” y rehabilitado por el Presidente Balmaceda fue Jefe de Policía en Santiago (foto Internet).

2.-Don Arnaldo Aravena, sobrino nieto de Daniel Contreras Loyola, con 95 años, radicado en Santiago. Se reconoce descendiente directo del mítico bandolero (foto gentileza de Manuel Troncoso Ibáñez).