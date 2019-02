Policial 19-02-2019

Ciudadano colombiano murió ahogado en el río Achibueno

Un ciudadano de nacionalidad colombiana murió mientras se bañaba en las aguas del río Achibueno, en el sector de Pejerrey, precordillera de Linares.

De acuerdo a las informaciones entregadas por el Capitán de Carabineros, Nilo Morales Riquelme, “personal del retén Achibueno recibió la información de que una persona había ingresado a las aguas del río del mismo nombre en el sector La Puntilla y que había fallecido en el lugar”.

Una vez en el sector, los funcionarios se percataron de la situación y según los antecedentes recopilados, se pudo establecer que “era un grupo de seis personas colombianas quienes llegaron al lugar e ingresaron al río y luego de consumer alimentos, mientras nadaba uno de ellos, de acuerdo a versión de testigos habría presentado un calambre y fue arrastrado por un remolino”.

El relato del official de carabineros agrega que “sus amigos trataron de sacarlo, pero cuando lo consiguieron estaba fallecido, pese a esta situación se pidió la presencia del SAMU, quienes desarrollaron diferentes maniobras para tartar de reanimarlo, pero no obtuvieron resultados favorables”.

Por este hecho, carabienros abrió una investigación a objeto de establecer con detalle las circunstancias que rodearon la muerte de este ciudadano colombiano identificado con las iniciales N. C. M. de 27 años.

El oficial llamó al autocuidado a los veraneantes y a informarse en las unidades de carabineros sobre posibles situaciones a tener presente cuando se dirijan a las zonas de la precordillera o la costa de la zona de Cauquenes.