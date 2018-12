Nacional 20-12-2018

"Ciudades estresadas" y "falta de educación vial": Las razones que explicarían la tensión en las calles de Santiago

Un hombre fue formalizado por amenazas y lesiones tras agredir una mujer, que iba en un auto junto a su hija de ocho años, luego de tener un altercado vial.

"Respeto es la palabra clave", señaló el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sobre el video donde un conductor de 41 años se baja de su auto para golpear el de una mujer -que se encontraba con su hija de ocho años al interior-, tras tener una disputa en la calle Gerónimo de Alderete con Avenida Kennedy.

La reacción del hombre, que ya fue detenido por personal de la PDI, es un ejemplo de la constante violencia y tensión que se registran en las calles, principalmente en las de Santiago, y que tienen que enfrentar miles de conductores, ciclistas y peatones día a día. De hecho, lo ocurrido ayer no es algo aislado. Hace algo más de un mes, días después de que entrara a regir la Ley de Convivencia Vial, un ciclista recibió una golpiza por parte de un conductor. Al respecto, el académico de Ingeniería de la Universidad Central Alejandro Torres, comentó a Emol que "estos episodios son más comunes de lo que creemos, se está normalizando el actuar violento en la calle y eso hace que la gente sea más violenta", pero también, agrega "el uso de espacio vial urbano se ha hecho más complejo". "El hecho de compartir espacios, de ser más tolerante con aquellas personas que tienen otros patrones de movilidad y las tensiones que se generan entre ciclistas, automovilistas y peatones, se puede atribuir un poco a que el estrés a fin de año aumenta, pero creo que también se ha normalizado estas respuestas del tipo violenta en el espacio vial urbano", añadió.

"No se sabe mucho de estas cosas, pero yo creo que ocurren todos los días y eso es lo peor: se está normalizando esta mala convivencia que tenemos como si fuera normal tener un atado en la calle", aseguró el experto. Por último, apuntó que "tiene que existir un ámbito educacional para impulsar este cambio cultural y hay que enfocarla desde pre kinder en adelante (...) ayudaría mucho realizar este cambio cultural desde la edades tempranas, con educación vial en el colegio ¿Por qué el Ministerio de Educación no está metido en la Ley de Convivencia Vial? en todo ámbito la educación es clave. Esto es multifactorial, una ley está muy bien pero no va a solucionar todos los problemas que tenemos, deben estar las policías de acuerdo a cargo de la fiscalización, la gente tiene que conocer la ley y el cambio cultural, es decir, que adoptemos como nuestro el hecho de ser más solidario en el espacio público y eso se aprende". Una visión distinta tiene Álvaro Miranda, académico de la Escuela Transporte de la UTEM: "el video no es algo puntual de la fecha, sino que es un síntoma de la calidad de los conductores. La conducción del vehículo y el comportamiento como conductor, peatón, ciclista, es un acto de civismo, no deja de ser educación cívica el saber cómo enfrentar un problema ya sea un topón, un accidente una mala maniobra, que son cosas habituales que ocurren todos los días en las calles, son situaciones que una persona que está bien formada sabe cómo enfrentarla".