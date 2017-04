Crónica 22-04-2017

Clase magistral a cargo de experta e investigadora nacional Altas Capacidades cognitivas fue tema central de Año Académico de Educación Especial UCM

Con gran participación de directivos, académicos, representantes del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) Talca, egresados y estudiantes, se desarrolló la Inauguración del Año Académico de Pedagogía en Educación Especial, -acreditada por 7 años-, de la U. Católica del Maule (UCM), en el Aula Magna del Campus San Miguel.

La invitada especial para la ceremonia y quien tuvo la misión de dictar la clase magistral a los asistentes fue la académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), María Leonor Conejeros, quien es doctora en Educación y experta en altas capacidades cognitivas de los alumnos, con más de una década de investigaciones y trabajos ligados a la temática.

“La idea es poder reflexionar sobre el concepto, ya que cada uno puede tener uno distinto… Esta área no ha estado exenta del debate, ha sido compleja su instalación, porque se le acusa de elitista, puesto que tiene que ver con por qué le vamos a dar más apoyos a algunos que ya tienen tanto, siendo que hay tantos otros que lo necesitan”, sostuvo Conejeros, quien además agregó que “ha generado diversidad de modelos y teorías que tratan de explicar el tema, por qué en la política pública no hay tanto apoyo, recursos y una política definida”.

En la ocasión, la docente del Departamento de Diversidad e Inclusividad Educativa UCM, Pamela Jofré, leyó a los presentes un extracto del evangelio, para posteriormente reflexionar e invitar a los futuros profesores a ser justos y vivir en coherencia con sus valores y principios, además de “llenar de amabilidad los contextos donde les toque desenvolverse, dejando de lado los malos comentarios y palabras”.

APORTE Y EXCELENCIA

El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la U. Católica del Maule, Dr. Rodrigo Vargas, hizo hincapié en que la Escuela de Ped. en Educación Especial, tiene un importante y particular desafío, el cual es atender a quienes más lo necesitan.

“Es la primera escuela de educación especial y diferenciada del país en acreditarse por el máximo de año posible, eso demuestra que las tareas que se han cumplido son de excelencia, no solo de calidad, y eso es relevante”, indicó Vargas, quien agregó que “tenemos un postgrado acreditado en el ámbito de la psicopedagogía e inclusión, y actualmente presentamos un programa doctoral en la misma áreas, temas que están instalados en la política pública”.

Asimismo, la autoridad de la Facultad de Cs. de la Educación UCM, aprovechó de referirse a la actualidad nacional, señalando que “lamento que algunas preguntas realizadas en el reciente CENSO, no incorporaran este elemento tan relevante para las definiciones de las políticas públicas, como lo es la inclusión, se echó de menos y es una crítica que hago al sistema y al Censo en particular”.