Política 27-02-2021

Clases presenciales: Colmed advierte que existirán rebrotes en colegios, pero eso no "significará que el proceso fracasó"



La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches solicitó al Ministerio de Salud que realice, antes del 1 de marzo, un protocolo base para los colegios, el cual establezca qué hacer en caso de que existan contagios en los establecimientos educacionales.

Esto, debido a que la doctora advirtió que los rebrotes son inevitables. "Salud antes de la partida del año escolar, debería tener muy establecido qué pasa cuando tenemos un caso y eso va a ocurrir, no hay que pensar que fracasó todo el retorno a clases porque tenemos un rebrote en los colegios.

Eso va a ocurrir y va a ser un retroceso y un avance continuo, pero creo que hay que trabajar activamente para que eso funcione", sostuvo la doctora Siches en radio T13





Sobre esto, la representante de Colmed comentó que para reforzar las medidas necesarias al interior de los colegios, es importante que el Presidente anuncie el seguro escolar y que se vacune con ambas dosis a los funcionarios de la educación:

"Para que el seguro escolar tenga cobertura completa, en prestaciones ambulatorias y también para las hospitalizaciones. Lo mismo en poder excluir a las personas hasta que completen la vacunación, lo mismo que nosotros hicimos con el personal de salud, que completen la segunda dosis y poder retomar las actividades presenciales".

Para lograr unas óptimas condiciones en la vuelta a clases presenciales, la presidente de Colmed sostuvo que también es importante "recuperar la confianza en los apoderados. Creemos que ahí hay un gran trabajo que hacer y también se han planteado otros temas".

Finalmente, agregó que la reapertura de los colegios podría ser una oportunidad para mejorar las condiciones de ciertos colegios que presentaban deficiencias antes de la pandemia: "Yo quiero empatizar con las comunidades educativas de que existe desconfianza porque ellos conocen el terreno de los colegios y creen que no se logrará implementar algunos de los protocolos (...) Debemos exigir al Gobierno que existan las condiciones para que esos colegios puedan abrir, además puede ser una oportunidad virtuosa de esos colegios que no tienen condiciones sanitarias dentro de los baños ni para poder funcionar fuera de la pandemia, hoy eso va a estar en el ojo de distintas autoridades locales y puede ser un momento de denuncia".