Crónica 05-06-2018

Claudia González, directora: “Nuestro desafío es aumentar la matrícula del Instituto Politécnico”

El tema no deja de ser preocupante, ya que hace algunos años el Instituto Politécnico de Linares registraba una matrícula que superaba fácilmente los 2 mil alumnos. Sin embargo la realidad actual es muy diferente: la matrícula no supera los 450 estudiantes.

Los factores que han incidido son múltiples, incluyendo algunos hechos de negativa connotación como el homicidio de un alumno y otros problemas de carácter disciplinario.

No obstante, a través del DAEM se están realizando esfuerzos significativos por devolver al establecimiento el prestigio que ostentó durante varios años, cuando incluso era difícil conseguir matrícula para sus especialidades de la modalidad técnico profesional.

Al respecto, la nueva directora, Claudia González, dijo que “estamos tratando de recuperar la confianza de la comunidad a través de diversas acciones, como mostrar las oportunidades que brinda este establecimiento en la educación TP, el mejoramiento que hemos tenido en el Simce, y analizar la opción de abrir nuevas especialidades”.

“La idea es potenciar todo lo que ha sido el aporte educacional que a través del tiempo ha realizado este establecimiento, tomando en cuenta también que en el ámbito laboral se necesitan cada vez más técnicos que tengan una adecuada preparación”.

“Por ello, y a través de diversas estrategias esperamos materializar nuestro principal desafío que es aumentar la matrícula para el año próximo”, indicó la directora.

En los próximos días debe llegar también la resolución del Ministerio para que el establecimiento vuelva a denominarse “Instituto Politécnico” en lugar de liceo, como se le conoce actualmente.