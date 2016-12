Deporte 29-12-2016

Claudio Cofré Arévalo: “Queremos recuperar nuestro estadio”

- El próximo año trabajarán para empastar la cancha

La Asociación Víctor Zavala Bravo, acaba de celebrar 42 años de existencia. Una institución que logró sus mejores éxitos en la década de los 80 y 90. Fueron excelentes años que le permitieron incluso ser sede de un torneo adulto a nivel nacional, con la presencia de las mejores selecciones, incluida la de Isla de Pascua, que sin duda llamó la atención en cada fecha a los fanáticos del fútbol amateur.

Aquellos momentos fueron inolvidables, en un estadio donde era un verdadero lujo jugar ahí. Mucha agua ha corrido bajo el puente y el pasto de la Zavala hace rato que ya no está. Por eso esta nueva directiva que encabeza Claudio Cofré Arévalo, tiene como misión fundamental trabajar para recuperar la cancha, puesto que las graderías del sector cordillerano están en perfectas condiciones.

En su intervención el nuevo timonel, dejó en claro que quiere seguir los pasos de su padre Claudio Cofré Veloso (q.e.p.d.) quien llegara a lo más alto del fútbol regional. Esta asociación que fue fundada un 12 de diciembre de 1974, tomó el nombre de un gran deportista, hombre de bien. En estos 42 años han sido testigos de importantes logros deportivos a nivel regional y nacional.

En el marco de esta Asociación, una de las instituciones que brindó satisfacciones fue el cuadro de Unión San Luis, que fuera llamado en esos años el rey de copas, fue además campeón nacional en la serie de seniors. Además, Oscar Bonilla, que estuvo en competencia en Copa Chile. Otro de los éxitos fue haber obtenido el título nacional en categoría sub 13 con el Club Deportivo Yerbas Buenas. Ha sido la asociación que ha tenido más participaciones a nivel de torneos regionales y nacionales.

La Víctor Zavala Bravo, fue la cuna de grandes dirigentes que se proyectaron más allá de la comuna como por ejemplo, Claudio Cofré Veloso, quien fuera presidente de ANFA regional, y Luis Pérez Moreno, que fue vicepresidente a nivel regional.

Velozo, también rindió un homenaje y recordó a las personas que fueron fundamentales para el engrandecimiento de la Zavala y que ya no están, algunos de ellos: Claudio Cofré Velozo, Luis Pérez Moreno, Juan Gutiérrez Quevedo, José Quintana, Tito Alegría, Pedro Rebolledo y Jorge Morales.

Lo concreto que sí o sí, esta nueva directiva trabajará para buscar los recursos económicos y llevar a cabo esta tarea para que así el estadio vuelva a tener su cancha empastada.

Los clubes que actualmente dan vida a la Víctor Zavala Bravo son: Nacional, Baquedano, Deportivo Linares, Juventud Batuco, Juventud Toluca, Unión Cobra, San Antonio Lama, Oscar Bonilla, Caupolicán, Yerbas Buenas, y Alejandro Gidi.